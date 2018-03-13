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Рубрика: Культура

Попал во время

Алексей Герман показал "Довлатова" в "Российской газете"
Текст: Александр Беляев
Фото: Сергей Куксин
Российская газета - Столичный выпуск №7515 (52)
У "Российской газеты" есть традиция - дружба с российскими режиссерами. Свои новые картины в нашей редакции показывали многие выдающиеся кинематографисты - от Эльдара Рязанова до Сергея Соловьева, от Николая Досталя до Александра Прошкина... Другом газеты был Алексей Герман-старший; он не раз был гостем наших традиционных "Деловых завтраков". Как оказалось, дружба передается по наследству!

Один из хитов проката и уж точно самый противоречивый фильм последнего времени - "Довлатов" Алексея Германа-младшего, тонкого стилиста, чьи картины ("Гарпастум", "Бумажный солдат" и др.) передают дух, настроение и "картинку" ушедших эпох с пугающей подчас точностью.

Фильм "Довлатов", с одной стороны, о прошедших советских временах. С другой - сам заглавный герой, Сергей Довлатов, писатель широко читаемый, почитаемый и, что называется, - народный. Его цитируют так, как цитируют рок-песни, комедии и афоризмы: "Ад - это мы сами", "Скажите, это - дали?", "Многие девушки уезжают, так и не отдохнув" и все такое прочее.

Фото: пресс-служба фильма "Довлатов"
Милан Марич: Под иронией Довлатова скрываются грусть и тоска

Изначально германовского "Довлатова" с совершенно незнаменитым в России сербом Миланом Маричем в заглавной роли, прокатывали всего четыре мартовских дня.

Но из-за высокого зрительского интереса продюсеры фильма вместе с компанией "Уолт Дисней Студиос Сони Пикчерс Релизинг" объявили о продлении "Довлатова" - по 11 марта 2018 года. Эта схема дала для артхаусного российского кино просто феноменальный результат: кассовые сборы на конец последнего уик-энда составили более 122 млн рублей, фильм посмотрели около 400 тысяч зрителей.

Картину купило множество стран: Испания, Франция, Португалия, Греция, вся Восточная Европа, Аргентина, Бразилия, Китай и Япония. А также, что редкость для российского кино, - стриминговый сервис Netflix. На Берлинале фильм получил Серебряного медведя за работу художника Елены Окопной и Приз независимого жюри газеты Berliner Morgenpost.

На встрече у нас в редакции Алексей Герман вспоминал, что поначалу фильмом не интересовались ни продюсеры, ни прокатчики: "Ребята, никому не интересны ваши писатели, снимите что-нибудь про пришельцев, с компьютерной графикой, и не позорьтесь"! Но, как отметил режиссер, благодаря "РГ", которая "писала про то, что нам нужно кино об интеллигенции для интеллигенции", нашлись инвесторы.

"Мне кажется, что мы сделали честный фильм, который попал во время. Кто-то упрекает меня в том, что я - советский, кто-то в том, что я - антисоветский, но никто и не ищет изъяны в Лене Окопной, все считают, что она - замечательный художник".

Фильм открывается сценой в советском дворе - такой мог быть где угодно, от Ленинграда до Камчатки. Затем - тесная квартира с безнадежно выцветшими обоями, обставленная случайной неудобной мебелью, которая точно застрянет в этой "жилплощади" на века. С экрана как будто слышишь запах мастики для паркета и вареной колбасы...

Фото: SAGa
Netflix купил фильм "Довлатов"

"Мои оба дедушки - писатели, отец был запрещенным кинорежиссером, так что я хорошо помню атмосферу Ленинграда тех лет", - говорит 41-летний режиссер.

Художник картины, создавшая столь гипнотический "визуал", супруга режиссера Елена Окопная старалась показать не образ и не "обозначение времени", а частности, точные детали. "Мы смотрели множество фильмов и архивов, в том числе - личных, жителей Петербурга... У одной моей знакомой нашлись целые непроявленные пленки того времени - ее папа увлекался фотографией, и мы их смотрели, как диафильмы". Когда актеров массовых сцен - а это были жители Санкт-Петербурга - на съемочной площадке переодевали в костюмы, то они узнавали в себе своих родителей и бабушек-дедушек, ленинградцев 70-х.

Остается добавить, что часть средств от выручки создатели фильма передадут премии для молодых писателей "Лицей". Чтоб у молодых творцов не было повода, как у заглавного героя фильма "Довлатов", сетовать на то, что "не печатают!".

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