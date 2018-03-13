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Рубрика: В мире

Американцы стали реже использовать турецкую авиабазу Инджирлик

Соединенные Штаты резко сократили число боевых операций, которые выполнялись с турецкой авиабазы Инджирлик. Причина - напряженные отношения между двумя странами.

Глава МИД Турции объяснил покупку С-400 вместо системы Patriot

Анкара недовольна тем, что Вашингтон активно поддерживает сирийских курдов из отрядов "Сил народной самообороны". Белый дом совершает ошибку, поставляя оружие этим формированиям.

Как пишет ТАСС, ссылаясь на газету The Wall Street Journal, в январе из Турции в Афганистан была переброшена эскадрилья штурмовиков А-10. В Инджирлике остались американские истребители F-22 Raptor и F-15 Eagle, а также самолеты-заправщики. Покидают базу и семьи военнослужащих.

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