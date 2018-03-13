В мире
13.03.2018 15:55
Текст: Юрий Сизов

Беларусь намерена реализовать договоренности с Индией на высшем уровне

Оптимистический прогноз относительно создания в перспективе совместных предприятий в Индии и Беларуси выразил Александр Лукашенко на встрече с Чрезвычайным и Полномочным послом Индии в Беларуси Панкаджем Саксеной по случаю завершения его дипломатической миссии в РБ. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства подтвердил желание его страны "реализовать все договоренности с Индией на высшем уровне". Он обратил внимание на важность обмена визитами на высшем уровне, во время которых удалось добиться важных договоренностей, призванных расширить контакты между обеими странами.

Фото: Alexxx Malev/flickr.com
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Касаясь динамики двухсторонних экономических связей, президент дал понять, что белорусская сторона заинтересована в индийских инвестициях. "Если у вас будет такое желание, мы готовы предоставить возможности и необходимые преференции для создания в Беларуси индийского технологического парка", - подчеркнул он. Президент также считает важным создание совместных с Индией предприятий для производства товаров, в том числе машино- и сельхозстроения. "Должно быть встречное движение", - убежден Александр Лукашенко.

Обращаясь к своему визави, глава государства отметил, что индийский дипломат относится к числу тех послов, которые внесли значительный вклад в укрепление двусторонних отношений. По его мнению, Панкадж Cаксена сделал многое для того, чтобы сблизить две страны.

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