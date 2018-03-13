Белорусский биатлонист Голуб стал чемпионом Паралимпийских игр

Белорусский биатлонист Юрий Голуб выиграл "золото" Паралимпийских игр. Он стал лучшим на дистанции 12,5 км в категории В3 для атлетов с нарушениями зрения.

Он преодолел дистанцию за 39 минут 23,7 секунды. Для Юрия эта медаль - уже третья на Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане. Ранее он стал вторым в лыжной гонке на 20 км, а также завоевал "серебро" в биатлонном спринте на 7,5 км.

После успеха Голуба белорусская команда занимает восьмое место в неофициальном медальном зачете Игр. На их счету в общей сложности семь наград - две золотые, три серебряные и две бронзовые. Игры продлятся до 18 марта.