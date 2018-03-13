Берлускони воплотит итальянский национальный характер

Киностудия Universal Pictures представила рекламный ролик художественного фильма оскароносного режиссера Паоло Соррентино ("Великая красота", 2013 год) о бывшем премьер-министре Италии и медиамагнате Сильвио Берлускони.

Соррентино объявил о начале съемок картины Loro, название которой можно перевести на русский язык как "Они", в ноябре 2016 года, после успеха его "Молодого Папы" на Венецианском кинофестивале, уточнив, что не намерен оценивать деятельность Берлускони слишком критически.

"В мире сложилось очень поверхностное отношение к фигуре Сильвио Берлускони, однако, изучив его, я понял, насколько сложен этот персонаж. В первую очередь, я хотел рассказать о человеке, который сидит внутри этого политика", - подчеркнул Соррентино, признавшись, что он сфокусировался на изображении мира вокруг лидера партии "Вперед, Италия", бывшего владельца футбольного клуба "Милан" и медиамагната, который, по мнению режиссера, является живым воплощением итальянского национального характера.

В ролике закадровый голос задает интригующий вопрос: "Вы ожидали, что можно быть самым богатым человеком в стране, стать премьер-министром, и все будут вас любить до безумия?", на который следует более чем лаконичный ответ, очевидно, от Берлускони: "Да, именно этого я и ожидал".

Сценарий к фильму Соррентино написал совместно с Умберто Контарелло, постоянным соавтором режиссера с 2009 года. Роль Берлускони исполнил актер Тони Сервилло, в недавнем прошлом перевоплотившийся в другого итальянского премьер-министра - Джулио Андреотти.

В фильм включены сцены частных вечеринок, которые проводил Берлускони (ради этого 81-летний политик пустил съемочную группу на свои знаменитые виллы под Миланом и на Сардинии), а также эпизоды, посвященные разводу с его последней супругой Вероникой Ларио. По слухам, чтобы лучше передать образ Ларио, Соррентино провел с ней ряд личных встреч.

Видел ли картину сам Сильвио Берлускони, который называет Соррентино одним из своих любимых режиссеров, на данный момент неизвестно.

Ожидается, что фильмом "Они" в мае будет открыт Каннский кинофестиваль. В российском прокате картина о Сильвио Берлускони появится осенью 2018 года.