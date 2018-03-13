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13.03.2018 18:11
Рубрика: Общество

Беспилотное летающее такси начали тестировать в Новой Зеландии

Текст: Лариса Ионова

Эксперимент с уникальным такси-беспилотником проходит на Южном острове Новой Зеландии, в городе Крайстчерч. Об этом сообщает газета New Zealand Herald.

Фото: U.S. Air Force/Wikimedia.org
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Автор проекта - компания Zephyr Airworks - работала над ним в течение восьми лет. Новое такси с рабочим названием Cora объединило в себе лучшие качества самолета и вертолета. Как вертолет, оно может совершать вертикальный взлет и посадку, как самолет - совершать перелеты. Машина двухместная и питается электричеством.

Как говорят разработчики, они готовы будут запустить новое летающее средство передвижения в эксплуатацию в течение шести лет.

"Подобные тесты позволяют нам рассмотреть будущие возможности для транспорта, которые могут иметь далеко идущие преимущества для ежедневных поездок и даже могут поддержать наш растущий туристический рынок", - заявила глава администрации города Крайстчерч Джоанна Норрис.

Почта Японии начала испытания беспилотных автомобилей

Кстати, новозеландская попытка создать беспилотный летающий автомобиль далеко не первая в мире. В Голландии уже на 2019 год намечено производство первого серийного летающего автомобиля PAL-V Liberty, гибрид вертолета и автомобиля.

Французы подошли ближе к созданию беспилотника. Робот-электрокар EZ-GO с шестью посадочными местами планируют выпустить в 2030 году.

Такси Alpha One проекта Vahana прошло испытания в американском штате Орегон. Оно сумело продержаться в воздухе 53 секунды.

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