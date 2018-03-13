Бюджет Союзного государства в 2019 году будет сформирован с дефицитом

В 2019 году планируется, что бюджет Союзного государства будет сформирован с дефицитом. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота в программе "Разговор у Президента" на канале "Беларусь 1". "Исход выборов в России, надеюсь, повлияет на Союзное государство в лучшую сторону.

Что касается нашей работы, я не ощущаю каких-то препятствий, - отметил Григорий Рапота. - Мы продолжаем работу над повесткой дня Высшего госсовета, подписан бюджет Союзного государства на 2018 год".

При этом он подтвердил факт того, что, хотя последние годы бюджет не выбирался, наметились позитивные сдвиги. "Тот профицит, который был в прошлом году, мы в нынешнем уменьшаем вполовину. А в следующем году выходим в дефицит, если будем продолжать такими же темпами работать".

То есть по всем союзным программам инвестирования будут востребованы. За два десятилетия союзный проект доказал свою жизнеспособность. Интеграция наблюдается по широкому кругу направлений. И хозяйственные споры, которые порой возникают между странами, не отменяют достигнутых результатов, подчеркнул собеседник. Часть вопросов перешла в компетенцию Евразийского экономического союза, но не всегда регламент урегулирования спорных вопросов выдерживается.

"Есть часть, которая относится к компетенции Союзного государства. Это балансы сельскохозяйственной продукции. Я неоднократно ставил вопрос о том, чтобы эти балансы принимались либо накануне года, о котором идет речь, либо в начале", - добавил Григорий Рапота.