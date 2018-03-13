В мире
13.03.2018 11:15

Бюджет Союзного государства в 2019 году будет сформирован с дефицитом

В 2019 году планируется, что бюджет Союзного государства будет сформирован с дефицитом. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота в программе "Разговор у Президента" на канале "Беларусь 1". "Исход выборов в России, надеюсь, повлияет на Союзное государство в лучшую сторону.

Что касается нашей работы, я не ощущаю каких-то препятствий, - отметил Григорий Рапота. - Мы продолжаем работу над повесткой дня Высшего госсовета, подписан бюджет Союзного государства на 2018 год".

Фото: Александр Кушнер
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При этом он подтвердил факт того, что, хотя последние годы бюджет не выбирался, наметились позитивные сдвиги. "Тот профицит, который был в прошлом году, мы в нынешнем уменьшаем вполовину. А в следующем году выходим в дефицит, если будем продолжать такими же темпами работать".

То есть по всем союзным программам инвестирования будут востребованы. За два десятилетия союзный проект доказал свою жизнеспособность. Интеграция наблюдается по широкому кругу направлений. И хозяйственные споры, которые порой возникают между странами, не отменяют достигнутых результатов, подчеркнул собеседник. Часть вопросов перешла в компетенцию Евразийского экономического союза, но не всегда регламент урегулирования спорных вопросов выдерживается.

"Есть часть, которая относится к компетенции Союзного государства. Это балансы сельскохозяйственной продукции. Я неоднократно ставил вопрос о том, чтобы эти балансы принимались либо накануне года, о котором идет речь, либо в начале", - добавил Григорий Рапота.

Специальный проект rg.ru

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