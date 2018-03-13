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13.03.2018 06:39
Рубрика: В мире

Большинство японцев не поверили в денуклеаризацию КНДР

Более 70 процентов жителей Японии не доверяют обещаниям северокорейского лидера Ким Чен Ына о приостановке ракетно-ядерных испытаний и денуклеаризации. Только три процента опрошенных ответили, что верят главе КНДР.

Фото: Олег Кирьянов / РГ
Трамп и Ким Чен Ын могут провести саммит на межкорейской границе

Негативное отношение к готовящейся встрече Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа высказали 35 процентов опрошенных, передает ТАСС.

Пхеньян заявил о готовности начать переговоры по нормализации отношений с Вашингтоном, в ходе которых может обсудить тему денуклеаризации Корейского полуострова.

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