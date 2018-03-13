ЦБ предложил блокировать сделки с залоговыми активами банков

Регулятор достаточно часто сталкивается со случаями, когда банк накануне ввода временной администрации отказывается по непонятным причинам от ликвидного залога (ценные бумаги, недвижимость и так далее) или дополнительно обременяет имеющееся обеспечение, рассказал зампред Банка России Василий Поздышев.

Это характерно для проблемных банков, которые ориентированы на кредитование собственных акционеров - уже зная, что банк спасти не удастся, собственники спасают заложенные ими активы. Таким образом, они не попадают в конкурсную массу, убытки остальных, не связанных с собственниками банка кредиторов, растут.

В пример Банк России приводит вывод из Татфондбанка накануне введения временной администрации залогов на более чем 22 миллиарда рублей (около 80 процентов капитала банка). Такие сделки могут быть оспорены в суде после начала санации или банкротства, но это не гарантирует возврата средств и является слишком долгой процедурой.

Предписание о запрете должно выдаваться на основе мотивированного суждения (это не требует от надзора строго формализованных аргументов), для разных видов обеспечения (например, недвижимость, ценные бумаги) возможен разный механизм блокировки сделок - через Росреестр, депозитарий и так далее. Риски утечки информации в этих случаях подвели Банк России к предложению обсудить возможность публикации предписаний по запретам и ограничениям. Также регулятор предлагает установить уголовную ответственность за их неисполнение для собственников, менеджеров и сотрудников банка.

Кроме того, Банк России намерен ужесточить требования к ликвидности банковских залогов при расчете резервов на возможные потери по ссудам. Основное новшество - введение третьей категории качества обеспечения (наименее ликвидные залоги, которые можно быстро реализовать лишь с большим дисконтом), при расчете резервов их предлагается учитывать в размере 20 процентов от стоимости.

Залоги часто играют ключевую роль в создании видимости финансовой устойчивости банка, поскольку дают ему возможность уменьшать объемы резервов на возможные потери. На этом банковский сектор экономит 0,9 триллиона рублей (данные на начало января), ряд банков без этой корректировки не смог бы соблюдать норматив достаточности капитала, говорится в консультативном докладе. Но реально обратить взыскание на залог нередко невозможно или это даже изначально и не предполагается, и обеспечение по кредиту с самого начала лишь маскирует финансовые проблемы и недостаток капитала.

Ужесточение требований к ликвидности залогов должно стимулировать банки к более взвешенной оценке кредитных рисков. Сейчас банкиры часто уделяют больше внимания не им, а именно оценке залога, полностью полагаясь на него, иначе говоря, работают по типу ломбардов. Банковская система превратится в "один большой ломбард", если банки с самого начала рассчитывают на реализацию залога как на источник погашения кредита, говорила ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина. Такая модель не содействует развитию экономики, рано или поздно она загоняет заемщика в долговую яму, его бизнес рушится, сказал Василий Поздышев.

Банк России также рассматривает возможность введения правила об обязательном получении разрешения на учет залогового обеспечения при формировании резервов.

Новый подход к учету залогов при формировании резервов может быть реализован в первую очередь, право вводить запрет на сделки с залогами Банк России предполагает получить на втором этапе, через 3-5 лет. Тем самым будет завершен процесс ужесточения регулирования, начатый с создания Банком России собственной службы по оценке стоимости обеспечения, которые банки принимают по кредитам. Ее работа показала, что банки могут завышать стоимость залогов в сотни раз.