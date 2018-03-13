Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов на должность Президента Российской Федерации и расходовании этих средств (по состоянию на 5 марта 2018 года)

В избирательный фонд С.Н. Бабурина поступило 9 694 323 рубля. Из них 9 636 000 рублей составили пожертвования (каждое из которых превышало 20,0 тыс. руб.) от восьми граждан.

Израсходовано 8 691 100,60 рубля. В том числе произведено восемь платежей в сумме 4 054 000 рублей - на расходы по сбору подписей, изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, на оплату других работ/услуг, а также иных расходов на проведение избирательной кампании.

В избирательный фонд П.Н. Грудинина поступило 197 990 244,91 рубля. Из них 17,2 млн рублей пожертвовали пять юридических лиц - СХПК "Усольский свинокомплекс" (13,0 млн руб.), ЗАО "Совхоз им. Ленина" (3,0 млн руб.), СПК "Жерелево" (0,5 млн руб.), ООО ПК "СОЮЗ" (0,4 млн руб.) и АО "Экспро" (0,3 млн руб.), а 3 994 083 рубля - это пожертвования (каждое из которых превышало 20,0 тыс. руб.) от 60 граждан.

Израсходовано 197 056 420,65 рубля, в том числе произведено 370 платежей на общую сумму 166 160 470,85 рубля - на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, агитацию через организации телерадиовещания и сетевые издания, агитацию через редакции периодических печатных изданий, проведение публичных предвыборных мероприятий, а также на оплату других работ/услуг и иных расходов на проведение избирательной кампании.

50,0 тыс. руб. возвращено юридическому лицу, не указавшему все реквизиты платежа. 33 705 рублей возвращено гражданам, не указавшим все реквизиты платежа.

24 000 рублей возвращено гражданам, указавшим недостоверные сведения.

107 358,23 рубля перечислено в доход бюджета.

В избирательный фонд В.В. Жириновского поступило 399 436 899,42 рубля. Из них 185,0 млн рублей пожертвовали 17 юридических лиц - ООО "УПРАВМЕХ" (19,726 млн руб.), ООО "ГРАЙС ГРУПП" (28,0 млн руб.), ООО "ПромМетХолдинг" (3,765 млн руб.), ООО "ТД Мегаполис" (26 864 565 руб.), ООО "Оверсиз" (28,0 млн руб.), ООО "Уралфинансстрой" (28,0 млн руб.), ООО "Мегаполис" (27 985,4 тыс. руб.), ЗАО "КОЛОСИНВЕСТ" (6,0 млн руб.), ООО "Эпикур" (4,0 млн руб.), ООО ТАРГЕТС ИНЖИНИРИНГ (2,0 млн руб.), ООО "Галерея-Строй" (1,545 млн руб.), ООО "СПЕЦМОНТАЖСТРОЙ" (1,408 млн руб.), ООО "АЛЬТА" (3,2 млн руб.), ООО "ГРАДЕКС" (1,0 млн руб.), ООО "РИВЕР" (1,9 млн руб.) ООО "Торговый дом "МИС" (509,0 тыс. руб.), ООО "Бизнес недвижимость Урала" (1 097 035 руб.), а 13 198 000 рублей составили пожертвования, каждое из которых превышало 20,0 тыс. рублей, от 24 граждан.

Израсходовано 376 691 663,47 рубля, в том числе произведен 131 платеж на общую сумму 373 735 147,52 рубля - на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, агитацию через организации телерадиовещания, проведение публичных предвыборных мероприятий, оплату других работ/услуг и иных расходов на проведение избирательной кампании.

139 960,62 рубля возвращены гражданам, не указавшим все реквизиты платежа. 3,0 тыс. рублей возвращены юридическому лицу, не указавшему все реквизиты платежа. В доход бюджета перечислено 261 130,99 рубля.

В избирательный фонд В.В. Путина поступило 407 549 549,87 рубля. Из них 400,0 млн рублей составили пожертвования 23 юридических лиц. Это политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" (28,0 млн руб.), Краснодарский фонд регионального сотрудничества (28,0 млн руб.), МГФ поддержки регионального сотрудничества и развития (28,0 млн руб.), Свердловский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития (28,0 млн руб.), Татарстанский ФПРСР (28,0 млн руб.), Кемеровский ФПРСР (25,0 млн руб.), МОФ регионального развития (25,0 млн руб.), Красноярский ФПРСР (24,0 млн руб.), КФПР сотрудничества и развития (24,0 млн руб.), Санкт-Петербургский фонд развития (21,0 млн руб.), Тюменский ФПРСР (21,0 млн руб.), Калужский ФПРСР (15,0 млн руб.), Камчатский фонд развития (15,0 млн руб.), Самарский ФПРСР (15,0 млн руб.), Тульский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития (15,0 млн руб.), Башкортостанский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития (12,0 млн руб.), Ханты-Мансийский ФПРСР (12,0 млн руб.), ВФ регионального развития (10,0 млн руб.), ВФП регионального развития (10,0 млн руб.), Курский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития (9,0 млн руб.), ПФПР сотрудничества и развития (3,0 млн руб.), Фонд народных проектов (2,0 млн руб.), Фонд поддержки будущих поколений (2,0 млн руб.). Пожертвования от семи граждан (каждое на сумму, превышающую 20 тыс. руб.) составили 6 686 000 рублей.

Израсходовано 347 214 905,81 рубля, в том числе произведено 83 платежа на общую сумму 307 308 490,85 рубля - на финансовое обеспечение сбора подписей, на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, агитацию через организации телерадиовещания, проведение публичных предвыборных мероприятий, на оплату других работ/услуг и иных расходов на проведение избирательной кампании.

Возврат гражданам средств, поступивших в установленном порядке, составил 7 495 770,89 рубля. Гражданину, указавшему недостоверные сведения, возвращено 5 100 рублей. Возврат средств гражданам, не указавшим все реквизиты платежа, составил 39 839,77 рубля. В доход бюджета перечислено 8 539,21 рубля.

В избирательный фонд К.А. Собчак поступило 149 314 713,26 рубля, в том числе 29 495 500 рублей пожертвовали два юридических лица - ООО "БИЗНЕС ПРОПЕРТИ" (28,0 млн руб.) и ООО "Прима" (1 495 500 руб.), а семь пожертвований от граждан (каждое на сумму, превышающую 20,0 тыс. рублей) составили 18 350 000 рублей.

Израсходовано 138 256 928,79 рубля, в том числе произведено 169 платежей в сумме 117 090 828,83 рубля - на финансовое обеспечение сбора подписей, агитацию через организации телерадиовещания, изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, на оплату услуг информационного и консультационного характера, на проведение публичных предвыборных мероприятий, а также на оплату других работ/услуг.

295,99 рубля возвращены гражданину, указавшему недостоверные сведения. 355,02 рубля возвращены гражданину, не указавшему все реквизиты платежа. 4 910 рублей, поступивших в установленном порядке, возвращены гражданам. 16 790,12 рубля перечислено в доход бюджета.

В избирательный фонд М.А. Сурайкина поступило 1 452 483,90 рубля, в том числе 159 000 рублей - это пожертвование (превышающее 20,0 тыс. руб.) от одного гражданина.

Израсходовано 1 375 643,23 рубля, в том числе произведено четыре платежа в сумме 809 500 рублей - на финансовое обеспечение сбора подписей, изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, оплату других работ/услуг и проведение публичных предвыборных мероприятий.

В избирательный фонд Б.Ю. Титова поступило 180 153 211 рублей. Из них 83 080 500 рублей пожертвовали 25 юридических лиц - ПАО Абрау-Дюрсо (15,0 млн руб.), Акционерное общество "Тинькофф Банк" (10,0 млн руб.), ООО "Алко Трест" (20,0 млн руб.), ООО АРИАНТ-ЦПИ (10,0 млн руб.), АО "КОНАР" (5,0 млн руб.), ООО "Бизнес-Актив" (5,0 млн руб.), ООО "Абинский ЭлектроМеталлургический завод" (2,0 млн руб.), ООО "Триллиум" (2,6 млн руб.), ОАО АПФ Фанагория (0,5 млн руб.), ООО "СТАРТЭКС-М" (2,602 млн руб.), ООО "ЭКОЛОГИЯ-С" (1,608 млн руб.), ООО "МТВК "Синдика-О" (1,3 млн руб.), ООО "ЮГИНВЕСТ" (1,226 млн руб.), ООО "Базис" (1,088 млн руб.), ООО "Бриз" (0,833 млн руб.), ООО "МАРКЕТЮГ" (0,61 млн руб.), ООО "ОБД-Риэлт" (0,25 млн руб.), ООО "Регион-Строй" (0,25 млн руб.), ООО "СтройБизнесЮг" (0,25 млн руб.), ООО "РАДУГА" (0,215 млн руб.) и ЗАО "КМКК" (398,5 тыс руб.), ООО "МИАНДР" (1,0 млн руб.), ООО "Росэнергостроймонтаж" (0,5 млн руб.) и ООО "Торговый дом "РУСПАУЭР" (0,5 млн руб.). 32 пожертвования от граждан (каждое из которых превышало 20,0 тыс. руб.) составили 47 067 000 рублей.

Израсходовано 150 470 439,42 рубля, в том числе произведено 104 платежа на общую сумму 143 901 415,29 рубля - на финансовое обеспечение сбора подписей, изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, на агитацию через организации телерадиовещания, на проведение публичных предвыборных мероприятий, оплату услуг информационного и консультационного характера, других работ/услуг, а также иных расходов на проведение избирательной кампании.

10,0 млн рублей возвращено юридическому лицу с иностранным участием более 30%. Юридическим лицам, не указавшим все реквизиты платежа, возвращено 11,402 млн рублей. Гражданам, не указавшим все реквизиты платежа, возвращено 104 950 рублей. В доход бюджета перечислено 12 141 рубль.

В избирательный фонд Г.А. Явлинского поступило 142 091 468,34 рубля. Из них 56,9 млн рублей пожертвовали шесть юридических лиц - Региональная общественная организация "Содействие отечественной культуре "МЕЦЕНАТ-2000" (9,40 млн руб.), РОО "Клуб изучения развития экономических школ "ЭКОНОМИКА" (9,60 млн руб.), РОО "Содействия мирному сосуществованию народов" (10,0 млн руб.), РОО "Содействия профессиональному росту молодых специалистов" (10,0 млн руб.), Региональная общественная организация содействия защите водоемов от загрязнения промышленными предприятиями "АКВАФЛОРА" (7,90 млн руб.) и Региональная общественная организация содействия в развитии геодезии "НАША ЗЕМЛЯ" (10,0 млн руб.). Пожертвования от двух граждан (каждое на сумму, превышающую 20,0 тыс. руб.) составили 155 650 рублей.

Израсходовано 125 080 781,31 рубля, в том числе произведено 178 платежей на общую сумму 91 707 291,93 рубля - на оплату расходов по сбору подписей, на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, на агитацию через редакции периодических печатных изданий и организации телерадиовещания, оплату услуг информационного и консультационного характера, а также других работ/услуг.

Эти сведения основаны на данных, предоставленных Центральной избирательной комиссии Российской Федерации филиалами ПАО Сбербанк.