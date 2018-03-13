ЦИК сообщил о ходе досрочного голосования

Несмотря на то что до выборов президента 18 марта осталось несколько дней, более ста тысяч россиян уже отдали свои голоса за кандидатов на пост главы государства в рамках досрочного голосования в России и за ее пределами. О том, как идет этот процесс, рассказали на заседании в Центризбиркоме.

Досрочное голосование на территории страны стартовало с 25 февраля в труднодоступных и отдаленных районах, на полярных станциях, а также на судах, которые в день голосования 18 марта будут в плавании. Как сообщил зампред ЦИК Николай Булаев, процесс идет активно, на сегодняшний день проголосовали 95,5 тысячи в 34 субъектах Федерации. Он признался, что поражен самоотверженностью членов участковых избирательных комиссий (УИК), которые едут к избирателям в труднодоступные районы. Особенно его восхищают женщины - "ящик за спиной, идет по снегу в мороз, организует голосование". "По сути дела, это волонтерский труд, который стимулируется финансово очень незначительно", - отметил Булаев.

Причем трудно не только на российском Крайнем Севере, подчеркнул он. "Досрочное голосование за рубежом - это непростая и часто опасная работа, мы видим по Украине, что происходит", - считает Булаев.

"Хотелось бы сказать от имени всей Центральной избирательной комиссии слова особой благодарности людям, которые сейчас ведут досрочное голосование в сложнейших климатических условиях. Летят иногда сотни или несколько сотен километров, и не на одной точке останавливаются ради того, чтобы один, два, три, пять человек смогли проголосовать", - заявил зампред ЦИК.

Досрочное голосование - это непростая и часто опасная работа

Избиратели, по его словам, ценят усилия сотрудников участковых избиркомов. "То, что они говорят в интервью, на мой взгляд, это откровенно, искренне, и они рады тому, что к ним прилетели. Мне кажется, это очень важно отметить", - сказал Булаев. Он пожурил тех, кому "в центре мегаполиса, в хорошей уютной квартире лень подняться и пойти проголосовать в пяти минутах хода от своей квартиры".

Как уже было сказано, право на досрочное голосование имеют и россияне, проживающие или временно находящиеся за рубежом. За пределами России оно началось 2 марта. По состоянию на полдень вторника, рассказал Булаев, за границей досрочно приняли участие в выборах все избиратели на четырех участках в Австралии. "И более 21 тысячи избирателей проголосовали досрочно в составе отдельных групп избирателей в 33 странах", - добавил он.

Центризбирком разрешил провести такое голосование в городах Катерини (Греция), Матансас (Куба), в двух участках в Швеции, а также в корейском Пхенчхане, где сейчас проходят зимние Паралимпийские игры. "Понятно, что там будут голосовать в основном наши спортсмены и их сопровождающие тренеры, паралимпийцы", - отметил Булаев. Игры завершатся 18 марта, не все атлеты успеют доехать до дома или до ближайшего участка в Сеуле. Поэтому избирательная урна из корейской столицы прибудет к ним 15 марта.

Также Николай Булаев подвел итоги работы системы "мобильный избиратель", которая действовала с 31 января по 12 марта и позволяла гражданам внести свое имя в списки на любом удобном участке для голосования без поездок к месту постоянной регистрации.

По словам зампреда ЦИК, этой возможностью воспользовались порядка 4,7 миллиона человек. Сейчас идет внесение сведений в систему в ГАС "Выборы" - активно, практически круглосуточно. В пятницу все УИКи должны получить из вышестоящих комиссий реестр избирателей с указанием, кого следует исключить, а кого включить на основании поданных заявлений.