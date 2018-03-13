Дорога в Иваново стало в два раза короче

Время в пути между Москвой и Иваново сократилось почти в два раза. Сегодня в 7 часов 7 минут по московскому времени с Курского вокзала отправился скоростной поезд "Ласточка" серии ЭС2ГП ("Премиум").

Время в пути по сравнению с поездом дальнего следования сократится почти вдвое: с 7 часов 15 минут до 3 часов 41 минуты. Одним из первых пассажиров стал врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский.

Поезда "Ласточка" теперь будут курсировать ежедневно 5-вагонными составами, делая по два рейса, отправляясь в утренние и вечерние часы из Москвы и Иваново.

Так, поезда №716 и 718 будут отправляться из Москвы в 07:07 и в 20:07, прибывая в Иваново в 10:48 и в 23:48. Из Иваново поезда № 715 и 717 будут отправляться в 06:24 и в 19:04, с прибытием в Москву в 10:05 и в 22:45 соответственно.