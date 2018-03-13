Новости

Дорога в Иваново стало в два раза короче 07:18
Вертолет США пролетел над территорией посольства РФ в Вашингтоне 06:57
Спасенный в Приморье леопард нашел себе невесту в столице 06:54
В Приморье следствие проверит факт гибели женщины из-за падения в люк 06:44
Большинство японцев не поверили в денуклеаризацию КНДР 06:39
В порту Находки задержано судно за нарушение прав моряков 06:18
Сейсмологи предсказали сильное землетрясение на Курилах и Камчатке 06:03
Посольство РФ в США назвало ложью заявления по делу Скрипаля 05:58
В Мексике задержан причастный к похищению студентов бандит 05:12
В США 140 конгрессменов пригрозили ввести новые санкции против России 04:45
Лидеры США и Канады обсудили пошлины на сталь и алюминий 04:21
Спецкомитет конгресса США не нашел доказательств сговора РФ и Трампа 03:44
Метрополитен-опера в Нью-Йорке уволила дирижера из-за домогательств 03:31
Савченко вызвали на допрос в СБУ 03:08
Патриарх Кирилл выразил соболезнования родным Олега Табакова 02:45
Американцы стали реже использовать турецкую авиабазу Инджирлик 02:23
Пушков прокомментировал угрозы в адрес Сирии постпреда США в ООН 02:02
Инфляция в Венесуэле достигла шести тысяч процентов 01:47
Трамп еще на один год продлил санкции против Ирана 01:29
Два человека погибли при минометном обстреле в Дамаске 01:22
Жителей Техаса после взрывов попросили не открывать подозрительные посылки 01:03
Москву и Иваново свяжет скоростное железнодорожное сообщение 01:03
Найденное в центре Лондона вещество оказалось безвредным 00:42
В Египте задержали банду торговцев человеческими органами 00:21
Из-за роста цен мелкие купюры на Украине заменят монетами 12.03.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Стрельбу лазерными снарядами показали на видео
Стрельбу лазерными снарядами показали на видео
В "РГ" обсудят аграрные реформы
В "РГ" обсудят аграрные реформы
13.03.2018 07:18
Рубрика: Экономика

Дорога в Иваново стало в два раза короче

Текст: Татьяна Шадрина

Время в пути между Москвой и Иваново сократилось почти в два раза. Сегодня в 7 часов 7 минут по московскому времени с Курского вокзала отправился скоростной поезд "Ласточка" серии ЭС2ГП ("Премиум").

Поезда "Иволга" запустят на первом участке московского "наземного метро"
Открыта продажа билетов на поезд за полцены для школьников

Время в пути по сравнению с поездом дальнего следования сократится почти вдвое: с 7 часов 15 минут до 3 часов 41 минуты. Одним из первых пассажиров стал врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский.

Поезда "Ласточка" теперь будут курсировать ежедневно 5-вагонными составами, делая по два рейса, отправляясь в утренние и вечерние часы из Москвы и Иваново.

Так, поезда №716 и 718 будут отправляться из Москвы в 07:07 и в 20:07, прибывая в Иваново в 10:48 и в 23:48. Из Иваново поезда № 715 и 717 будут отправляться в 06:24 и в 19:04, с прибытием в Москву в 10:05 и в 22:45 соответственно.

Главное сегодня

Названа дата прощания с Олегом Табаковым
МИД РФ: Операция в Восточной Гуте не противоречит резолюции ООН
Российская армия получила пневматические "Искандеры"
Причиной крушения самолета в Катманду могла стать ошибка пилотов
Минобороны: Российский Ил-76 не нарушал границ Эстонии