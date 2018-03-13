"Дота умерла". Фанатов возмутили нововведения в Dota 2

13.03.2018, 15:57 Текст: Антон Благовещенский

Компания Valve, издатель популярного сессионного боевика Dota 2, объявила о введении платной подписки в игре - Dota Plus. За 240 рублей в месяц игроки могут получить доступ к ряду дополнительных возможностей.

Геймеры, оформившие подписку, будут получать различные бонусы, включая геройские значки, а также проходить различные испытания для оттачивания мастерства героя и получения реликвий.

Кроме того, Dota Plus открывает доступ к колесу чата, которое позволяет обратиться к союзникам или всем игрокам с определенными фразами, и к магазину наград. В стоимость подписки входит игровой помощник, дающий различные советы в режиме реального времени.

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Стоит отметить, что многим геймерам нововведения пришлись не по вкусу, о чем они не замедлили написать в соцсетях.

 

 

 

 

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