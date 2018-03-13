"Дота умерла". Фанатов возмутили нововведения в Dota 2

Компания Valve, издатель популярного сессионного боевика Dota 2, объявила о введении платной подписки в игре - Dota Plus. За 240 рублей в месяц игроки могут получить доступ к ряду дополнительных возможностей.

Геймеры, оформившие подписку, будут получать различные бонусы, включая геройские значки, а также проходить различные испытания для оттачивания мастерства героя и получения реликвий.

Кроме того, Dota Plus открывает доступ к колесу чата, которое позволяет обратиться к союзникам или всем игрокам с определенными фразами, и к магазину наград. В стоимость подписки входит игровой помощник, дающий различные советы в режиме реального времени.

Стоит отметить, что многим геймерам нововведения пришлись не по вкусу, о чем они не замедлили написать в соцсетях.

С октября не играю в доту, после 12❗️❗️❗️ лет в неё. Сомневался вернусь ли, но после сегодняшней обновы dota plus, окончательно убедился, что нет. Грацио валв. — Dokushev (@meloman_faya) 12 марта 2018 г.

Дота умерла второй раз — Братислав (@Nahakieri) 12 марта 2018 г.

По моему просто батл пасс был неплох, зачем этот дота плюс, не знают как денег больше собрать — Мухомор (@Mushrooomy) 12 марта 2018 г.

Дота плюс очень смешно. Ради этого умер battle pass не спасибо габен, ты уже совсем зажрался — В№41.01 (@vladshumi) 12 марта 2018 г.