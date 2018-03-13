Дворкович: Дефицит отечественного молока в РФ составил 25 процентов

Производство молока и молочное животноводство в стране станут особыми приоритетами для правительства в этом году. Об этом заявил вице-премьер Аркадий Дворкович.

"На первый план постепенно должно выходить животноводство, - цитирует ТАСС вице-премьера. - У нас дефицит молока в стране: примерно 25 процентов нам не хватает от общего объема потребления". По его словам, сегодня в России производится около 31 миллиона тонн молока, но для того, чтобы обеспечить собственное потребление, необходимо как минимум 40 миллионов тонн.

Сейчас имеющийся дефицит покрывается поставками из Беларуси, но российским производителям необходимо самим достичь нужных объемов.

Напомним, что Беларусь закрывает импортные поставки молока в Россию почти на 80 процентов.