Дворкович: Власти поддержат "Газпром" из-за угроз ареста его активов

Российские власти будут всемерно поддерживать "Газпром" в ситуации, когда украинские власти угрожают арестовать активы компании. Об этом заявил вице-премьер Аркадий Дворкович.

Впрочем, он не стал говорить о том, какие конкретно шаги будут предприняты, передает ТАСС. "Всемерно", - заявил Дворкович в ответ на соответствующий вопрос.

Напомним, что 28 февраля этого года Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 2,56 миллиарда долларов за недопоставку транзитных объемов газа. Руководство "Газпрома" с таким решением не согласилось и заявило о том, что будет "защищать свои права доступными ему в соответствии с применимым законодательством средствами".

На этом фоне премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил минюсту страны скоординировать с "Нафтогазом" действия по возможному аресту активов "Газпрома" по всему миру, если он откажется выполнять решение арбитража.

Как ранее сообщала "РГ", под арест уже попало имущество компаний "Газпром сбыт Украина" и "Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины". Арестованы также ценные бумаги института "ЮжНИИГипрогаз" и "Газтранзита".