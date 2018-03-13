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13.03.2018 10:55
Рубрика: Спорт

Евгений Кузнецов: Теперь Овечкин должен мне обед

Текст: Данила Жиляев

Минувшей ночью "Вашингтон" со счетом 3:2 победил в овертайме "Виннипег". Дубль в составе "столичных" оформил Александр Овечкин, забросив свою 600-ю шайбу в НХЛ, а автором победного гола стал его соотечественник Евгений Кузнецов.

Фото: AP Photo/Alex Brandon
Овечкин забросил 600-ю шайбу в НХЛ

Говоря о достижении Овечкина, Кузнецов назвал эти цифры невероятными. Он подчеркнул значимость Александра для команды и для молодых игроков, которые берут с него пример.

"Иногда начинаешь думать: да, Саша забил уже 600 голов. А потом примеряешь на себя: а у меня сколько? 60? И сразу понимаешь, что 600 - это очень много. Я не могу понять, как это возможно. Для меня это что-то запредельное, - приводит слова Кузнецова русскоязычная версия официального сайта НХЛ. - Годы идут, и возникает мысль: может, хватит? Но Овечкин становится все лучше и лучше, забивает больше. Дай бог, чтобы все так продолжалось. Он очень помогает команде. И это важно для молодых игроков, которые видят, как один человек забивает так много на протяжении стольких лет".

О своем победном голе Кузнецов не стал говорить. Он лишь отшутился, пообещав спросить за это с Овечкина. Вместе с тем, Евгений заметил, что Овечкин из года в год забивает словно назло тем, кто считает, что он уже прошел свой пик.

Фото: AP Photo/Gene J. Puskar
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"То, что я забил победный гол? Ну, теперь Овечкин должен мне обед, - посмеялся Кузнецов. - А если серьезно, то повторюсь - колоссальная цифра. Я сам даже 20 шайб за сезон не могу забросить, а тут уже 600. Просто космос! И знаете, наслушаешься этих ребят с телевидения, которые говорят, что Ови уже закончился. Приходит мысль: может, в этом году он много не забьет? Но Саша продолжает делать это снова и снова".

Поздравил партнера и соотечественника другой российский игрок "Вашингтона", защитник Дмитрий Орлов. Он выразил уверенность, что впереди у Овечкина еще много забитых шайб.

"Я очень рад за Сашу. Он очень долго шел к этому. И вот, наконец, случилось. Это большой юбилей. Очень важный не только для команды, но и для самого Александра, для его семьи, - подчеркнул Орлов. - Немногим это удавалось, и Овечкин вошел в великолепную двадцатку. Суперзвезда этой лиги. Но думаю, впереди у него еще полно голов, и он нам принесет много радости. Пожелаем ему удачи".

Овечкин забросил свою 600-ю шайбу, проведя в НХЛ 990 матчей. Теперь на его счету в общей сложности 1109 очков (600+509). Он вышел на 20-е место в списке лучших снайперов в истории лиги. Первое место в этом рейтинге занимает великий Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы.

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