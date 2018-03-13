Евросоюз согласился с выводами Роспотребнадзора по спиннерам

Евросоюз повторил рекомендации Роспотребнадзора по поводу спиннеров. Напомним, что в прошлом году по заказу санитарного ведомства проводилась экспертиза популярной игрушки. Было установлено, что спиннер не несет ярко выраженных положительных или отрицательных качеств в плане воздействия на психику ребенка, а повышенный интерес к ней носит кратковременный характер. Однако эксперты отметили, что спиннеры нужно с осторожностью давать маленьким детям. Ребёнок может сломать игрушку, и ее острые части нанесут малышу травмы.

Эксперты ни в коем случае не советовали приобретать спиннеры в неустановленных местах, с рук, а также через зарубежные интернет-ресурсы. Через интернет можно заказать китайские игрушки, которые зачастую некачественные. При приобретении продукции следует обращать внимание на посторонний резкий химический запах, повышенный шум; В случае обнаружения этих недостатков следует отказаться от использования.

Кстати, аналогичные инструкции через месяц после выхода рекомендаций Роспотребнадзора дала и американская комиссия по безопасности потребительских товаров (CPSC).