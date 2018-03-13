Фигуристка Медведева не выступит на чемпионате мира в Милане

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный призер Олимпийских игр-2018 не выступит на чемпионате мира в Милане. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

Причина заключается в старой травме Медведевой, из-за которой она пропустила финал Гран-при и чемпионат России. У нее была диагностирована трещина в плюсневой кости правой стопы. Отмечается, что она не успела провести полноценную реабилитацию и даже на Олимпиаде выступала с болевыми ощущениями.

Предстоящий чемпионат мира Евгения пропустит по рекомендации врачей. Ей необходимо ограничить специфические нагрузки на стопу, чтобы обойтись без возможной операции. При этом условии ей разрешено продолжать тренировки, а сроки восстановления займут от четырех до восьми недель.

"Отдавая дань мужеству и стойкости этой выдающейся спортсменки, от всей души желаем Евгении скорейшего восстановления!", - сказано в сообщении Федерации.

На чемпионате мира Медведеву заменит Станислава Комарова, по результатам чемпионата России-2018 являющейся первой запасной. Также на турнире выступят олимпийская чемпионка Алина Загитова и Мария Сотскова. Чемпионат мира пройдет в итальянском Милане с 19 по 25 марта.