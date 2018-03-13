Фрегат ВМФ России с "Калибрами" на борту направился в Средиземное море

Вооруженный доказавшими свою эффективность в борьбе с террористами в Сирии ракетными комплексами "Калибр-НК" фрегат "Адмирал Эссен" вышел в первый в текущем году дальний поход. Как сообщил представитель Черноморского флота Вячеслав Трухачёв, корабль взял курс из Севастополя на черноморские проливы, пройдя через которые направится в Средиземное море.

Перед походом фрегат участвовал в учениях, отработав задачи по плаванию и маневрированию в районах интенсивного судоходства. Такие условия будут в Средиземном море. Также экипаж фрегата отработал поражение условного противника комплексом "Калибр-НК" и выполнил артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.

Фрегат "Адмирал Эссен" был передан в состав Черноморского флота в июне 2016 года. В сентябре 2017 года "Адмирал Эссен" нанес удар крылатыми ракетами "Калибр" по укрепрайону террористов возле сирийского города Эш-Шола. Помимо "Калибров" на фрегате стоят ракетный комплекс "Штиль-1", 100-мм автоматическая артустановка А-190, а также зенитные комплексы, реактивная установка для глубинных бомб и торпедные аппараты. В автономном походе фрегат может находиться 30 суток.