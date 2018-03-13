Генштаб пообещал отреагировать в случае угрозы российским военным в Сирии

США могут использовать провокацию с химическим оружием в Сирии в качестве повода для ракетного удара по Дамаску. Об этом во вторник в ходе селекторного совещания заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.

По его словам, имеется достоверная информация, что боевики собираются инсценировать использование химического оружия армией правительства против мирных жителей. "В нескольких районах Восточной Гуты специально собрана массовка из женщин, детей и стариков, которым предстоит изображать жертв химического инцидента", - рассказал военачальник. Герасимов напомнил, что в освобожденном от террористов Афтрисе была обнаружена лаборатория по производству химоружия.

Начальник Генштаба добавил, что в то же время в Восточной Гуте уже находятся активисты "белых касок" и съемочные группы с аппаратурой спутниковой видеотрансляции. "По имеющимся сведениям, после провокации США планируют обвинить в применении химического оружия правительственные войска Сирии, предоставить мировому сообществу так называемые "доказательства" якобы массовой гибели мирного населения по вине сирийского правительства и "поддерживающего его российского руководства".

При угрозе жизни российским военнослужащим будут ответные меры воздействия и по ракетам, и по носителям

"В качестве ответной меры Вашингтон планирует нанести ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска", - рассказал Валерий Герасимов.

В то же время в Дамаске в учреждениях и на объектах минобороны Сирии находятся российские военные советники, представители Центра примирения враждующих сторон и военнослужащие российской военной полиции.

"В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооруженные Силы РФ примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять", - пообещал начальник российского Генштаба.

Ранее сообщалось, что незаконные вооруженные формирования из района Восточная Гута ведут минометные обстрелы не только позиций сирийских правительственных войск, но и жилых кварталов Дамаска и его пригородов.

"В результате огня боевиков только за последний месяц погибло 15 и ранено 133 мирных жителя", - отмечал Валерий Герасимов.

Террористы и примкнувшие к ним формирования так называемой "умеренной" оппозиции, по его словам, насильно удерживают местных жителей, используя их в качестве "живого щита".

Ими жестко пресекаются протестные акции населения Восточной Гуты, которому под угрозой смерти запрещается покидать данный район. Только в понедельник при разгоне демонстраций в населенном пункте Хаммурия террористами были расстреляны четыре и ранены 10 человек, а в населенном пункте Кафр-Батна убито пять и ранено 12 мирных граждан.

Несмотря на постоянные попытки боевиков сорвать мирные инициативы в Восточной Гуте, обстановка в пригороде Дамаска имеет тенденцию к стабилизации, констатируют в Генштабе. С начала действия Резолюции Совбеза ООН 2401 по созданному РФ гуманитарному коридору из Восточной Гуты выведено 145 мирных граждан и 13 представителей вооруженной оппозиции, в том числе в минувшую ночь 76 человек. По договоренности с лидерами боевиков в среду планируется вывод из района еще более 1 тысячи боевиков и мирных жителей.

Российским центром по примирению сторон организовано 11 гуманитарных акций - нуждающимся оказана медпомощь, доставлены продукты и предметы первой необходимости.