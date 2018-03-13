Генштаб пообещал отреагировать в случае угрозы российским военным в Сирии

По его словам, имеется достоверная информация, что боевики собираются инсценировать использование химического оружия армией правительства против мирных жителей. "В нескольких районах Восточной Гуты специально собрана массовка из женщин, детей и стариков, которым предстоит изображать жертв химического инцидента", - рассказал военачальник. Герасимов напомнил, что в освобожденном от террористов Афтрисе была обнаружена лаборатория по производству химоружия.
Начальник Генштаба добавил, что в то же время в Восточной Гуте уже находятся активисты "белых касок" и съемочные группы с аппаратурой спутниковой видеотрансляции. "По имеющимся сведениям, после провокации США планируют обвинить в применении химического оружия правительственные войска Сирии, предоставить мировому сообществу так называемые "доказательства" якобы массовой гибели мирного населения по вине сирийского правительства и "поддерживающего его российского руководства".
"В качестве ответной меры Вашингтон планирует нанести ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска", - рассказал Валерий Герасимов.
В то же время в Дамаске в учреждениях и на объектах минобороны Сирии находятся российские военные советники, представители Центра примирения враждующих сторон и военнослужащие российской военной полиции.
"В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооруженные Силы РФ примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять", - пообещал начальник российского Генштаба.
Ранее сообщалось, что незаконные вооруженные формирования из района Восточная Гута ведут минометные обстрелы не только позиций сирийских правительственных войск, но и жилых кварталов Дамаска и его пригородов.
"В результате огня боевиков только за последний месяц погибло 15 и ранено 133 мирных жителя", - отмечал Валерий Герасимов.
Террористы и примкнувшие к ним формирования так называемой "умеренной" оппозиции, по его словам, насильно удерживают местных жителей, используя их в качестве "живого щита".
Ими жестко пресекаются протестные акции населения Восточной Гуты, которому под угрозой смерти запрещается покидать данный район. Только в понедельник при разгоне демонстраций в населенном пункте Хаммурия террористами были расстреляны четыре и ранены 10 человек, а в населенном пункте Кафр-Батна убито пять и ранено 12 мирных граждан.
Несмотря на постоянные попытки боевиков сорвать мирные инициативы в Восточной Гуте, обстановка в пригороде Дамаска имеет тенденцию к стабилизации, констатируют в Генштабе. С начала действия Резолюции Совбеза ООН 2401 по созданному РФ гуманитарному коридору из Восточной Гуты выведено 145 мирных граждан и 13 представителей вооруженной оппозиции, в том числе в минувшую ночь 76 человек. По договоренности с лидерами боевиков в среду планируется вывод из района еще более 1 тысячи боевиков и мирных жителей.
Российским центром по примирению сторон организовано 11 гуманитарных акций - нуждающимся оказана медпомощь, доставлены продукты и предметы первой необходимости.