Глава МИД Турции призвал укрепить взаимодействие с РФ в борьбе с ДАИШ

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу убежден в необходимости сотрудничества с Россией в борьбе с боевиками ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки ИГИЛ - прим. "РГ").

"Куда бы вы ни посмотрели сегодня в мире, почти изо всех государств в Сирию приезжают террористы. Они приезжают туда из Европы, России, других стран, чтобы убивать", - сказал Чавушоглу на встрече в Москве со студентами МГИМО.

"Мы должны укреплять наше сотрудничество со всеми странами, прежде всего с РФ, в борьбе с этими силами, чтобы отслеживать по линии спецслужб, куда направляются или возвращаются боевики", - подчеркнул турецкий министр, которого цитирует РИА Новости.

Чавушоглу также прокомментировал ситуацию в сирийских Восточной Гуте и Идлибе. Министр заверил, что Россия, Турция и Иран, как страны-гаранты перемирия в САР, продолжат работать вместе над предотвращением насилия.

"Мы видим плоды нашего с Россией диалога по Сирии, там сформировались зоны безопасности. Мы сделали очень большие шаги, чтобы создать очаг стабильности в Сирии", - констатировал Чавушоглу.

В Сирии, где с 2011 года продолжается гражданская война, созданы четыре зоны деэскалации. Договоренность о их введении была достигнута в казахстанской столице на переговорах стран-гарантов перемирия в САР - России, Турции и Ирана.