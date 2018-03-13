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13.03.2018 22:43
Рубрика: Власть

Главы генштабов РФ и США обсудили ситуацию в Восточной Гуте

Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и председатель комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд провели телефонные переговоры, сообщили в Минобороны. Темой беседы стала ситуация в Сирии, в том числе и в Восточной Гуте.

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"По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первого заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США генералом Джозефом Данфордом", - передает РИА Новости заявление российского военного ведомства.

Стороны договорились "продолжить двусторонние контакты".

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