Главы генштабов РФ и США обсудили ситуацию в Восточной Гуте

Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и председатель комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд провели телефонные переговоры, сообщили в Минобороны. Темой беседы стала ситуация в Сирии, в том числе и в Восточной Гуте.

"По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первого заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США генералом Джозефом Данфордом", - передает РИА Новости заявление российского военного ведомства.

Стороны договорились "продолжить двусторонние контакты".