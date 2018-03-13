Российская спортсменка Екатерина Румянцева стала трехкратной паралимпийской чемпионкой Игр-2018 в Пхенчхане. К "золоту" в соревнованиях по биатлону в гонке на 6 км с раздельным стартом и в лыжной гонке на 15 км среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) в классе "стоя" Румянцева добавила победу в индивидуальной биатлонной гонке на 10 км.

Румянцева прошла дистанцию за 34 минуты 10 секунд, допустив один промах."Серебро" завоевала еще одна россиянка Анна Миленина (35,30; 2 промаха). Для нее это 15-я медаль паралимпиад в карьере (пять золотых, восемь серебряных, две бронзовые награды, начиная с Турина-2006).

Однако в Пхенчхане Миленина пока не добралась до высшей ступеньки пьедестала. Но попробует выступить по максимуму в спринте, ведь четыре года назад в Сочи эту гонку она выиграла. А пока Анна радуется за подругу по команде и дебютантку Паралимпийских Игр Екатерину Румянцеву: "У Кати уже третье "золото", она очень сильная соперница, а мне есть к чему стремиться".

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Выступление Екатерины действительно можно назвать прорывом. Она попала в состав паралимпийской сборной России в 2015 году: заняла третье место на чемпионате мира в лыжной гонке на 15 километров, которую называет "своей", стала второй в общем зачете Кубка мира. Кстати, лыжно-биатлонные трассы Южной Кореи - счастливые для Кати. На международных соревнованиях, состоявшихся в марте 2016 года, Румянцева четыре раза финишировала первой: в биатлонных гонках на 6 и 10 километров, а также в лыжных гонках на 7,5 километра и километровом спринте в классе "стоя". Между тем Румянцева и в летних видах спорта может себя проявить. Еще со школы она занималась волейболом, легкой атлетикой, баскетболом и футболом.

Российские паралимпийцы праздновали победу и в горных лыжах. Алексей Бугаев, который в Сочи-2014 добыл два "золота" в слаломе и суперкомбинации, два "серебра" в скоростном спуске и гигантском слаломе и "бронзу" в супергиганте, наконец, покорил склон в Пхенчхане. После седьмого места в скоростном спуске и пятого в супергиганте Бугаев выиграл суперкомбинацию в классе "стоя" (2 минуты 10,56 секунды). Еще один российский горнолыжник Валерий Редкозубов стал бронзовым призером в суперкомбинации среди спортсменов с нарушением зрения (2.17,10).

В биатлоне, но уже в классе "сидя" Марта Зайнуллина выиграла "серебро" в индивидуальной гонке на 10 км, финишировав со временем 43.52,10 и одним промахом на огневом рубеже. Первую в карьере паралимпийскую медаль - бронзовую - завоевала Ирина Гуляева (44.25,50; пять промахов).

Биатлонистка Михалина Лысова вместе со своим ведущим Алексеем Ивановым стала серебряным призером в индивидуальной гонке на 10 км среди спортсменов с нарушением зрения. Лысова показала результат 40 минут 12,4 секунды, допустив один промах (спортсмены стреляют по звуку).

После четвертого дня соревнований на счету российских паралимпийцев 13 наград: пять золотых, пять серебряных и три бронзовых.