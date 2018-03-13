Горнолыжник Бугаев выиграл "золото" Паралимпиады

Копилка российских спортсменов на зимних Паралимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане пополнилась очередным "золотом". Чемпионом Паралимпиады стал горнолыжник Алексей Бугаев.

Он оказался лучшим в суперкомбинации в классе "стоя". Его результат составил 2 минуты 10,56 секунды. Второе место занял француз Артур Боше, замкнул тройку Адам Холл из Новой Зеландии.

Для Бугаева эта золотая медаль Паралимпийских игр стала уже третьей в карьере - четыре года назад в Сочи он выиграл две награды высшей пробы. Там же он завоевал два "серебра" и одну "бронзу".

В общей сложности на счету наших атлетов в Пхенчхане теперь пять золотых медалей - помимо Бугаева, трижды выиграла "золото" в лыжах и биатлоне Екатерина Румянцева, а еще одну награду завоевала лыжница Михалина Лысова. Она же выиграла "серебро" в биатлоне, также три серебряные медали в активе Анны Милениной (лыжи и биатлон), а еще одна - у Марты Зайнуллиной. Наконец, "бронзу" получили Лысова и Ирина Гуляева (биатлон).