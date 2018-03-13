Новости

ФСБ пресекла канал переправки сторонников ИГИЛ в Сирию и Ирак 22:08
Вышел первый трейлер продолжения "Фантастических тварей" 21:49
Тиллерсон формально останется на посту госсекретаря до 31 марта 21:43
По факту взрыва в петербургской многоэтажке возбуждено уголовное дело 20:59
Захарова: Лондону не стоит пытаться пугать ядерную державу 20:53
Роскомнадзор не исключил зеркальных мер в отношении СМИ из Британии 20:43
Сноуден: Новую главу ЦРУ могут арестовать при посещении ЕС 20:38
Вслед за Тиллерсоном уволен и замгоссекретаря Стив Голдштейн 20:34
Пушков назвал возможную причину увольнения Тиллерсона 20:20
Зась и Патрушев обсудили вопросы сотрудничества в сфере безопасности 20:15
В Туле и Минске одновременно начались гастроли театров 19:45
Toyota показала первое изображение нового кроссовера RAV4 19:33
Лавров: РФ выступает за снижение напряженности на Корейском полуострове 19:32
В ЦИК опровергли возможность проголосовать повторно, прикрепившись к другому участку 19:23
В Канаде сильные снегопады нарушили авиасообщение 19:20
Два человека ранены при взрыве в петербургском доме-корабле 19:16
Поляков осудят в Москве за контрабанду героина под видом сухофруктов 19:15
РФ ответит на провокации в случае угрозы для военных советников в Сирии 19:15
Журналисты Союзного государства обсудили проблемы интернет-аудитории 19:05
Сирийские войска нашли опасные химикаты на базе боевиков в Восточной Гуте 18:48
Названа предварительная причина взрыва в петербургской многоэтажке 18:45
В Удмуртии в ДТП погибли младенец и пенсионерка 18:44
Олега Табакова похоронят рядом с Леонидом Броневым 18:37
В США автобус со школьниками упал в ущелье 18:35
Mitsubishi Eclipse Cross для России получит турбомотор на 92-м бензине 18:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
В "РГ" обсудят аграрные реформы
В "РГ" обсудят аграрные реформы
13.03.2018 21:23
Рубрика: В мире

"Жесткая рука" Помпео

Трамп назначил директора ЦРУ новым госсекретарем США
Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск №7515 (52)
Президент США Дональд Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона и намерен назначить на его место директора ЦРУ Майка Помпео. Освободившуюся вакансию в ЦРУ займет первый заместитель ведомства Джина Хэспел. О серьезных перестановках в своей внешнеполитической команде президент США сообщил в "Твиттере".
Позиции Рекса Тиллерсона (справа) резко расходились с линией Трампа. Сработается ли президент США с экс-главой ЦРУ Майком Помпео (слева), тоже большой вопрос. Фото: Reuters Позиции Рекса Тиллерсона (справа) резко расходились с линией Трампа. Сработается ли президент США с экс-главой ЦРУ Майком Помпео (слева), тоже большой вопрос. Фото: Reuters
Позиции Рекса Тиллерсона (справа) резко расходились с линией Трампа. Сработается ли президент США с экс-главой ЦРУ Майком Помпео (слева), тоже большой вопрос. Фото: Reuters

Как сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме, Трамп в минувшую пятницу лично позвонил Тиллерсону с предложением оставить должность, после чего госсекретарь прервал свою поездку по странам Африки и вернулся в Вашингтон. В заявлении для прессы Трамп пожелал Тиллерсону "всего хорошего", ограничившись замечанием о том, что тот "проделал много работы за последние 14 месяцев". При этом глава государства дал высокую оценку 54-летнему Помпео: "У него потрясающие интеллект и энергичность, мы всегда на одной волне". Помпео, который в случае утверждения станет 70-м главой американской дипломатии, в заявлении для журналистов пообещал обеспечивать "процветание США".

Тиллерсон был ключевой фигурой в контактах с российским руководством

В кресло главы ЦРУ сядет Джина Хэспел - кадровая разведчица, которая провела в стенах управления три десятка лет. Кстати, Хэспел станет первой женщиной на должности директора этой спецслужбы.

Слухи об отставке Тиллерсона, в том числе его замене на Помпео, циркулировали в Вашингтоне едва ли не с момента его назначения на должность госсекретаря США в феврале прошлого года. После знакомства Трамп был очарован главой ExxonMobil и сразу же отмел все остальные кандидатуры на должность госсекретаря, добившись утверждения Тиллерсона в конгрессе. Но отношения, если судить по утечкам в прессу, вскоре стали натянутыми.

Вслед за Тиллерсоном уволен и замгоссекретаря Стив Голдштейн

Тиллерсона раздражало, что часть внешнеполитического портфолио осталась за Белым домом, в том числе за зятем президента Джаредом Кушнером. К слову, Тиллерсон был ключевой фигурой в контактах с российским руководством. А Трамп сетовал, что мышление Тиллерсона слишком близко к истеблишменту. Президент был недоволен тем, что госсекретарь выступал за сохранение ядерной сделки с Ираном. "Мы не всегда думали схожим образом, - признался Трамп журналистам, комментируя свое решение. - А вот с Помпео у нас схожее мышление".

Главное сегодня

Захарова: Лондону не стоит пытаться пугать ядерную державу
По факту взрыва в петербургской многоэтажке возбуждено уголовное дело
Генштаб пообещал отреагировать в случае угрозы российским военным в Сирии
Трамп уволил госсекретаря США Тиллерсона
Медведев: Будущее транзита газа через Украину - вопрос целесообразности