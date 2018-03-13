Президент США Дональд Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона и намерен назначить на его место директора ЦРУ Майка Помпео. Освободившуюся вакансию в ЦРУ займет первый заместитель ведомства Джина Хэспел. О серьезных перестановках в своей внешнеполитической команде президент США сообщил в "Твиттере".

Как сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме, Трамп в минувшую пятницу лично позвонил Тиллерсону с предложением оставить должность, после чего госсекретарь прервал свою поездку по странам Африки и вернулся в Вашингтон. В заявлении для прессы Трамп пожелал Тиллерсону "всего хорошего", ограничившись замечанием о том, что тот "проделал много работы за последние 14 месяцев". При этом глава государства дал высокую оценку 54-летнему Помпео: "У него потрясающие интеллект и энергичность, мы всегда на одной волне". Помпео, который в случае утверждения станет 70-м главой американской дипломатии, в заявлении для журналистов пообещал обеспечивать "процветание США".

Тиллерсон был ключевой фигурой в контактах с российским руководством

В кресло главы ЦРУ сядет Джина Хэспел - кадровая разведчица, которая провела в стенах управления три десятка лет. Кстати, Хэспел станет первой женщиной на должности директора этой спецслужбы.

Слухи об отставке Тиллерсона, в том числе его замене на Помпео, циркулировали в Вашингтоне едва ли не с момента его назначения на должность госсекретаря США в феврале прошлого года. После знакомства Трамп был очарован главой ExxonMobil и сразу же отмел все остальные кандидатуры на должность госсекретаря, добившись утверждения Тиллерсона в конгрессе. Но отношения, если судить по утечкам в прессу, вскоре стали натянутыми.

Тиллерсона раздражало, что часть внешнеполитического портфолио осталась за Белым домом, в том числе за зятем президента Джаредом Кушнером. К слову, Тиллерсон был ключевой фигурой в контактах с российским руководством. А Трамп сетовал, что мышление Тиллерсона слишком близко к истеблишменту. Президент был недоволен тем, что госсекретарь выступал за сохранение ядерной сделки с Ираном. "Мы не всегда думали схожим образом, - признался Трамп журналистам, комментируя свое решение. - А вот с Помпео у нас схожее мышление".