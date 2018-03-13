Информация об уходе Кэмерон Диаз из кино оказалась шуткой ее подруги

Растиражированная вчера СМИ новость о том, что 45-летняя американская актриса Кэмерон Диаз уходит из кинематографа, чтобы больше времени посвящать семье, не соответствует реальному положению вещей. Более того, информация данная - шутка.

Как передает сегодня Sky News, таким образом подруга Диаз, актриса Сельма Блэр, просто поюморила немного.

"Брекинг! Ребята, пожалуйста: я пошутила в интервью. Кэмерон Диаз никуда не уходит", - твитнула Блэр.

Присовокупив, что теперь ей, пожалуй, придется уйти с поста самозваного пресс-секретаря Диаз.

Актрисы снялись вместе в 2002-м в комедийной мелодраме Роджера Камбла ("Жестокие игры") "Милашка" (The Sweetest Thing) - про веселые приключения веселых подруг как раз.

Кэмерон Диаз, бывшая модель, родилась в 1972 году в Калифорнии. Слава настигла девушку после роли в "Маске" - с Джимом Керри. Встречалась с актерами Мэттом Диллоном, Джаредом Лето, певцом и актером Джастином Тимберлейком. В 2015-м вышла замуж за Бенджи Мэддена, гитариста ВИА God Charlotte.

Ранее сообщалось, что об уходе из кино объявила Дженнифер Лоуренс. Но позже ее представитель все опроверг.