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Дженнифер Лоуренс ушла из кино бороться с коррупцией, но это не точно

Новость 20.02.2018, 15:17 | Текст: Олег Усков

Неоднократная лауреатка множества премий, в том числе "Оскара", одна из самых высокооплачиваемых актрис планеты Земля и не особо состоявшаяся муза режиссера Аронофски Дженнифер Лоуренс мечется.

Напомним. Ранее Лоуренс уже заявляла, что намерена оставить большие экраны и посвятить освободившееся время, например, керамике. Или разведению молочных коз на собственной ферме. Что вчера, сообщает BBC, и подтвердила. Правда, на этот раз в качестве причины ухода назвав желание бороться… с коррупцией.

Как уточнено, Дженнифер сотрудничает с некоммерческой организацией Represent.Us, которая выявляет и клеймит политиков-мздоимцев и лоббирует разного рода законы, направленные против коррупции.

Фото: kinopoisk.ru
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По словам Лоуренс, шпионская лента про "русскую Мату Хари" "Красный воробей", где актриса сыграла балерину-агента Доминику Егорову, должна была стать для нее пока последней. И в ближайший год как минимум Дженнифер предполагала отдаться стезе гражданской активности. А именно - как представитель организации, пытаясь вовлекать в ее ряды молодежь "на местных уровнях". Добавляя, что никакая это не "партизанщина", а попытка, в конечном итоге, "подправить нашу демократию".

Впрочем, следом появилось уточнение, что год - это не факт. И на самом деле Лоуренс никуда особо не уходит. А просто, доложил EW представитель актрисы, ждет, когда все ее текущие проекты - которых насчитывается семь - будут закончены.

Кстати, Эмма Уотсон, недавно потеснившая Лоуренс с позиции самой "дорогой" актрисы Голливуда, в 2016-м предпринимала нечто подобное - прерывала актерскую карьеру ради углубленного изучения вопросов феминизма.

Ранее мы писали, что Лоуренс стошнило на антиутопии.

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