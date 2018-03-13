iPhone лучше заряжать через обычный кабель. И вот почему

Использование беспроводной зарядки приводит к более быстрому изнашиванию аккумуляторов новейших iPhone, чем зарядка через обычный кабель. К такому выводу пришел сотрудник издания ZDNet Эдриан Кингсли-Хьюз.

Ссылаясь на официальные данные Apple, Хьюз пишет, что после прохождения 500 полных циклов заряда батарея сохранит до 80 процентов от первоначальной емкости. По его словам, пользователям стоит иметь в виду, что по мере того как аккумулятор становится старше, он будет разряжаться быстрее, и частота зарядок будет возрастать.

"В январе мой iPhone преодолел порог в 90 циклов перезарядки. Сейчас март, то есть спустя шесть недель перезарядок стало 135", - пишет Хьюз. По его расчетам, рубеж в 500 циклов беспроводной зарядки примерно через 20 месяцев.

"Раньше, по моим ожиданиям, 500 циклов перезарядки наступали примерно через три года", - отмечает журналист. Его iPhone 6 Plus, который заряжался более 800 раз, имеет аккумулятор, сохранивший более 80 процентов от первоначальной емкости.

Проблема заключается в том, что, когда iPhone заряжается через кабель, питание всех его компонентов осуществляется параллельно зарядке. В случае с беспроводной зарядкой аккумулятор одновременно заряжается и отдает энергию компонентам смартфона, что приводит к преждевременному износу батареи, считает Хьюз.

Стоит отметить, что на преждевременное старение аккумулятора при использовании беспроводной зарядки жаловались и владельцы Android-смартфонов.