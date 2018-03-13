С 14 марта из Москвы в Иваново начнет курсировать скоростной поезд "Ласточка". В результате время в пути сократится почти в два раза - с 7 часов 15 минут до 3 часов 41 минуты.

В отличие от "Ласточек", которые курсируют по Московскому центральному кольцу (МЦК), состав на направлении Москва - Иваново представлен новым типом кузова и тремя классами салонов, пояснил директор по пассажирским перевозкам РЖД Дмитрий Пегов. Во-первых, он пятивагонный, в нем 341 место и пять туалетов. В обычном электропоезде 423 места и два туалета. Во-вторых, пассажирам предложено три класса обслуживания: бизнес, эконом и базовый туристический.

В бизнесе - кожаные кресла и предусмотрено питание. Во экономе и базовом классах не кормят. В новой модификации "Ласточки" убрали кресла пассажиров, стоящие друг напротив друга. Один из вагонов обустроен специальными подъемниками для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В будущем график следования "Ласточки" состыкуют с автобусными маршрутами по пути движения поезда

РЖД с 13 марта по 12 мая будут продавать билеты на "Ласточки" между Москвой и Иваново по фиксированной стоимости. Самый дешевый базовый класс обойдется в 459 рублей, эконом - в 503 рубля, бизнес - в 1501 рубль. С 13 мая конечная стоимость проезда для пассажиров в этих поездах будет формироваться с помощью динамического ценообразования, то есть автоматически определяться спросом и сезоном. Самый дешевый билет можно будет купить при минимальной заполняемости поезда за 90 дней до его отправления, сказал Пегов.

С сегодняшнего дня составы будут ежедневно делать по два рейса во встречном направлении в утренние и вечерние часы из Москвы и Иваново. Так, поезда N716 и 718 будут отправляться из Москвы в 07.07 и в 20.07, прибывая в Иваново в 10.48 и в 23.48. Из Иваново поезда N 715 и 717 будут отправляться в 06.24 и в 19.04, с прибытием в Москву в 10.05 и в 22.45 соответственно. Утром и вечером они будут идти навстречу друг другу, чтобы было можно приехать из Иваново в Москву и вечером вернуться домой и наоборот. Поезд в среднем идет со скоростью 160 километров в час.

По словам главы РЖД Олега Белозерова, изменен сам подход к движению на этом маршруте. До вчерашнего дня в Иваново ходил ночной поезд дальнего следования. Но, как показывают исследования, пассажиру комфортно в пути не более пяти часов. Теперь эти параметры соблюдены.

Значительно сократить время в пути удалось за счет устранения технических ограничений для увеличения скорости движения на участке Иваново - Новки. И возможности "Ласточки" идти как по электрифицированным путям (191 километр - своим ходом), так и по неэлектрифицированным участкам пути (136 километров - с использованием магистрального пассажирского тепловоза ТЭП70БС).

В дальнейшем график следования "Ласточки" будет состыкован с автобусными маршрутами по пути движения поезда, сказал Белозеров. Например, чтобы пассажир мог сесть в электричку в Шуе или во Владимире.

Для жителей Ивановской области запуск "Ласточки" имеет огромное значение - налажена связь с главным экономическим центром страны, отметил врио губернатора региона Станислав Воскресенский. "Больше людей, больше движения, больше инвестиций, рабочих мест. Только благодаря этому проекту будет создано несколько десятков рабочих мест. Это первая ласточка", - сказал Воскресенский, садясь в комфортабельную электричку до Иваново.

Глава региона был не единственным пассажиром первой "Ласточки". Желающих прокатиться из столицы в Иваново с ветерком хоть отбавляй. Возможно, число вагонов придется увеличить.