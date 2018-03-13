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13.03.2018 05:53
Рубрика: Экономика

К чему приведут рубль новые санкции и ставка ФРС США

Текст: Георгий Панин
Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ, специально для "Российской газеты":

- Российская валюта несколько просела в начале этой торговой недели, но поводов для беспокойства нет - курс продолжает находиться в сложившемся с начала месяца диапазоне 56,30-57,10 рубля за доллар.

Начнем с позитива. Поддержку рублю и другим рискованным активам оказывает сильный отчет по рынку труда США за прошлый месяц, а также желание Дональда Трампа встретится с лидером КНДР для переговоров по нормализации дипломатических отношений.

Минфин: Курс рубля будет стабильным

Дополнительной поддержкой для отечественной валюты выступает сырьевой рынок: нефтяные цены выросли до 65,80 доллара за баррель. Инвесторы ожидают отчетов ОПЕК и Международного энергетического агентства в среду и четверг. На прошлой неделе количество буровых установок в США снизилось на четыре единицы до 796. Это первое с середины января снижение.

Правда, говорить о сокращении добычи пока не приходится: американцы установили новый рекорд на уровне 10,37 миллиона баррелей в день. Новый рост показателей не останется без внимания игроков и негативно отразится как на нефти, так и на сырьевых валютах. Еще одним поводом для сомнений служат слухи о переносе Саудовской Аравией на 2019 год первичного размещения акций государственной Saudi Aramco, которая может стать самой дорогой публичной компанией в мире. Стоит ли за этим решением продолжение политики по поддержке высоких цен на сырье, или оно станет поводом для саудитов расслабиться, говорить пока рано.

Против рубля играют планы минфина США ввести новые ограничения в отношении России. Характер санкций до конца остается неизвестен, однако инвесторы, по привычке, начали защищаться от самого худшего сценария - запрета на покупку государственных облигаций, где доля иностранцев составляет порядка трети от всех инвесторов.

Еще одним фактором, оказывающим давление на российскую валюту, является возможное увеличение процентных ставок ФРС США 21 марта. Вероятность ужесточения монетарной политики достаточно высока: на это неоднократно намекал руководитель ведомства. А хорошие данные по рынку труда благоприятствуют такому решению.

Фото: depositphotos.com
Курс рубля на ближайшие две недели уже определен

В данный момент порядка 90 процентов опрошенных экспертов прогнозируют рост показателя, а значит, большинство игроков будет готовиться именно к этому исходу. Ситуацию усугубляет возможное снижение ключевой ставки Банком России 23 марта, что уменьшит привлекательность ОФЗ для иностранцев.

Но в любом случае, резкого падения рубля ожидать не стоит. Инвесторы готовятся к возможному негативу заранее и постепенно распродают активы, а отсутствие волатильности по нефти обеспечит отечественной валюте некую стабильность. С наибольшей вероятностью она продолжит медленное движение к верхней границе сформировавшегося торгового диапазона 58,86 - 55,70 с возможной остановкой около отметки 58,00 за доллар. Укрепление курса до уровня 56 рублей за доллар остается крайне маловероятным.

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