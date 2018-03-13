Как отметят в Минске и Москве День единения народов Беларуси и России

2 апреля в России и Беларуси отмечается День единения народов Беларуси и России - праздник, установленный в 1996 и 1997 годах указами президентов Российской Федерации и Республики Беларусь. Празднование Дня единения олицетворяет стремление братских народов к дальнейшей интеграции, сохранению общего духовного единства.

Ко Дню единения приурочено проведение торжественных мероприятий., сообщили в пресс-службе Постоянного Комитета Союзного государства. Основные торжества традиционно проходят на лучших эстрадно-театральных площадках. В праздничных мероприятиях принимают участие руководители органов власти и государственного управления, государственные, политические и общественные деятели.

В 2018 году торжественные мероприятия, посвященные Дню единения, пройдут 2 апреля: в г. Минске - во Дворце Республики, в г. Москве - в Центральном академическом театре Российской Армии.

В программах торжественных вечеров - официальная часть и концерты мастеров искусств Беларуси и России.

В Минске зрителям будет представлена совместная программа белорусского Президентского оркестра и российского Кубанского хора.

Перед московской аудиторией выступит оркестр "Фонограф-Симфо-Джаз" под управлением Сергея Жилина и приглашенные им артисты - заслуженные мэтры и участники телевизионного проекта "Голос".