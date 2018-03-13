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13.03.2018 15:07
Рубрика: В мире

Китай улучшит защиту интеллектуальной собственности

Текст: Константин Волков

Китай усилит защиту интеллектуальной собственности. Об этом заявил директор Государственного управления по интеллектуальной собственности Шен Чанъю, выступая на весенней сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), проходящей в Пекине.

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В частности, он отметил, что КНР намерена внести поправки в закон о патентах, предусматривающий возмещение ущерба в случае нарушения права интеллектуальной собственности (ИС). Кроме того, Пекин рассчитывает создать больше местных центров по защите ИС. На сегодня по всей стране их насчитывается 19. Открывать новые центры планируется оперативно, буквально в ближайшие месяцы.

"Мы хотим защитить интеллектуальную собственность как китайских, так и иностранных компаний, работающих в нашей стране, и тем самым улучшить бизнес-среду", - отметил Шен Чанъю.

Кроме того, на сессии ВСНП была озвучена инициатива реорганизовать ведомство, курирующее вопросы ИС. Создаваемое на его базе новое агентство возьмет на себя часть функций минпромторга и Главного управления по контролю за качеством. Предполагается, что новое ведомство станет отвечать за создание и координацию системы защиты ИС, а также займется административным урегулированием проблем, связанных с товарными знаками, патентами, географическими названиями.

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