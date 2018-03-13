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13.03.2018 15:25
Рубрика: В мире

Китай запланировал масштабную реформу правительства

Текст: Александр Саможнев

Китай объявил о проведении наиболее масштабной за последние годы реформы правительства. В ходе реорганизации планируется уменьшить с 34 до 26 количество министерств, а также усилить позиции Центробанка. Реформа правительства находится в повестке дня первой сессии Всекитайского собрания народных представителей, которая проходит в Пекине, сообщает газета Handelsblatt.

Китай улучшит защиту интеллектуальной собственности

В том числе предусматривается объединить финансовый и банковский надзор, в котором большую роль будет играть Центробанк. Целью является снижение рисков в банковской и страховой отрасли, которая оценивается 43 миллиарда долларов. Ведомство будет работать независимо от Верховного суда и прокуратуры. Планируется также проводить сбор сведений об отдельных финансовых учреждениях для мониторинга стабильности финансовой системы страны. По данным делового издания Bloomberg, финансовые риски второй по величине экономики мира оцениваются как высокие. В последние годы зафиксировано значительное увеличение задолженности, связанной с деятельностью теневых банков.

Фото: AP Photo/Andy Wong
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В ближайшее время в стране прекратят деятельность министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения, государственное океанографическое управление и государственное информационное управление геодезии и картографии. Перестанет также существовать и министерство окружающей среды - на его основе будет учреждено министерство экологии и окружающей среды. Функции министерства сельского хозяйства передаются министерству сельского хозяйства и деревни.

Внутренние структурные перестановки ожидаются и в министерствах юстиции, водного хозяйства, науки и техники. Согласно проекту реформы, при Госсовете появится семь новых управлений, в том числе по развитию международного сотрудничества и по миграционным вопросам, информирует ТАСС.

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