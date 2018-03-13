Китайская телеведущая поразила зрителей "вечной молодостью"

Китайская ведущая Янг Дан поразила зрителей своей "вечной молодостью". За 20 лет работы на телевидении она практически не изменилась. Как сообщает The Daily Mail, удивительная видеоподборка была опубликована на Weibo, китайском эквиваленте соцсети Twitter, по случаю Международного женского дня.

В 1995 году Янг Дан окончила Пекинский институт радиовещания, и с 1996 года начала работать ведущей прогноза погоды на Центральной телевизионной станции Китая. Тогда ей было 22 года, сейчас она в два раза старше, но это никак не отразилось на ее внешности. Как пишут пользователи соцсетей, найти отличия практически невозможно.

В комментариях к видео, а их уже более 20 тысяч, отмечается, что целое поколение выросло на ее прогнозах, люди постарели, а она не изменилась. "Кажется она все моложе и моложе, - пишут интернет-пользователи. - Два десятилетия не оставили никаких следов на ее лице".