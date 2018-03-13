"Колокол Гитлера" останется в немецкой церкви

Колокол в протестантской церкви местечка Херцхайм-ам-Берг со свастикой и надписью "Все для отечества - Адольф Гитлер", обнаруженный пару лет назад, не будет скрыт от людских глаз, и останется на своем месте. Такое решение принял городской административный совет. Однако рядом с колоколом будет прикреплена табличка, напоминающая о нацистской диктатуре.

Напомним, так называемый "колокол Гитлера" стал причиной споров между жителями небольшого поселения в германской земле Рейнланд-Пфальц в минувшем году. В конце концов, скандал вокруг "колокола Гитлера" вышел на федеральный уровень: мнения разделись между теми, кто предлагал утилизировать колокол как символ нацизма, и теми, кто предлагали его оставить в назидание потомкам и как память о преступлениях гитлеровского режима.

В итоге в сентябре 2017 года его сняли с колокольни. Административный совет города голосовал за это решение дважды: в первый раз 26 февраля, результат - десять голосов против трех - был не принят из-за формальной ошибки. При повторном голосовании девять членов совета были за то, чтобы колокол снова висел в церкви, трое по-прежнему были против. Об этом сообщил бургомистр Георг Велькер - ныне пастор на пенсии.

Таким образом, совет Херцхайма решил, что колокол останется в церкви, чтобы напоминать своим звоном "о бдительности против насилия и несправедливости". Дополнительно в церкви будет прикреплена табличка с разъяснением обстоятельств происхождения надписи на колоколе. При этом президент Центрального совета евреев Германии Йозеф Шустер жестко раскритиковал это решение городских властей.

Колокол с дарственной надписью Гитлера был отлит и водружен на колокольню в 1934 году и юридически до сих пор принадлежит всем жителям Херцхайма. Однако решение о том, будет ли он звонить или нет, должен принять пасторский совет, время проведения которого пока не определено. Евангелическая церковь региона Пфальц предложила взять на себя издержки по изготовлению нового колокола. В настоящее время выясняется вопрос, кому принадлежит колокольня. "Что будет потом, это следующий шаг, о котором мы сейчас не будем гадать", - заявил местным СМИ представитель церковного совета.