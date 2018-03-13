Конгрессмены США не нашли свидетельств сговора Трампа и России

Расследование комитета по разведке в палате представителей США не выявило признаков сговора между предвыборным штабом Дональда Трампа и представителями России. Как сообщает газета "Нью-Йорк таймс", к такому выводу пришли конгрессмены-республиканцы, контролирующие комитет, в то время как оппозиционное им демократическое меньшинство требует продолжения расследования.

По словам республиканца Майкла Конэвэя, возглавлявшего дознание, в комитете согласны с выводом разведсообщества США о приписываемых России попытках влияния на американские президентские выборы, но отвергают заключение разведки о том, что Москва симпатизировала Трампу.

"Мы не согласны с мыслью о том, что они (Россия - прим. "РГ") пытались помочь Трампу, - подчеркнул законодатель. - Мы не нашли свидетельств сговора. Были неудачные решения, были встречи (между представителями Трампа и гражданами РФ - РГ), которых не следовало проводить". Но, по его словам, "сделать из этой серии необдуманных контактов шпионский триллер" не получается. Напомним, либеральная оппозиция после победы Трампа на выборах в США начала агрессивно распространять домыслы о неких связях его штаба с Москвой с целью навредить его конкурентке - Хиллари Клинтон.

Конгрессмены заслушали более 70 свидетелей по делу, изучили свыше 300 тысяч страниц документов и направляли своих представителей в семь разных стран для сбора данных. По итогам расследования подготовлен документ на 150 страницах, который среди прочего содержит рекомендации по совершенствованию защиты избирательных институтов, в том числе от кибератак. Конэвэй сообщил, что после согласования с разведсообществом США доклад будет рассекречен и опубликован.

Хозяин Белого дома обратил внимание на решение руководства комитета, подчеркнув в своем "Твиттер", что "по итогам детального расследования, длившегося 14 месяцев, не найдено свидетельств сговора или координации" его окружения с Россией.

Закрытие дела вызвало резкую критику у членов комитета от демократической партии, которые требовали от коллег-республиканцев дождаться результатов следствия, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Демократы настаивают, что собрано недостаточно информации, и обвиняют республиканцев в попытках защитить президента.

Решение Конэвэя поставило точку в разбирательстве в нижней палате, но аналогичное расследование самостоятельно ведет комитет по разведке в сенате США. Его результаты, как ожидается, могут быть оглашены в ближайшие недели. Ключевым и наиболее широким расследованием занимается офис спецпрокурора Роберта Мюллера. Он уже выдвинул обвинения в отмывании денег против ряда сподвижников Трампа, а также во вмешательстве в выборы в США против 13 граждан РФ. В то же время, ни в одном из обвинений спецпрокурора не идет речи о сговоре между штабом Трампа и Россией.