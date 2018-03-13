После трех игровых дней проходящего в Берлине (Германия) турнира претендентов на мировую шахматную корону лидерство захватил уверенно играющий российский гроссмейстер Владимир Крамник.

Самый возрастной участник соревнований, 14-й чемпион мира Крамник белыми фигурами победил своего соотечественника Александра Грищука, черным цветом заставил сдаться Левона Ароняна (Армения) и свел вничью партию с триумфатором турнира претендентов предыдущего цикла Сергеем Карякиным.

42-летний Крамник набрал 2,5 очка и на полбалла опережает Фабиано Каруану (США) и азербайджанца Шахрияра Мамедьярова. По полтора очка в активе Грищука и китайца Дин Лижэня. Лишь по баллу у Ароняна и Карякина, замыкает таблицу американец Уэсли Со (0,5).

Восемь гроссмейстеров проводят двухкруговой турнир, он завершится 28 марта. Победитель в ноябре сразится за корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Матч состоится в Лондоне.