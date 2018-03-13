Курсы доллара и евро выросли на открытии торгов

Курс доллара на открытии торгов вырос на 2 копейки, евро - на 3 копейки, свидетельствуют данные открытия торгов на МосБирже. Курс доллара составил 56,9 рублей, евро - 70,16 рублей.

"Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился умеренно позитивный внешний фон", - сообщил Богдан Зварич, старший аналитик ИК "Фридом Финанс". Валютный рынок идет следом за энергетическим, где нефть марки Brent вчера вечером продемонстрировала рост и подошла к 65 долларам за баррель.

По итогам торгов понедельника в США индексы Dow Jones и S&P500 снизились на 0,6% и 0,1%, что соответствует уровням нашего вчерашнего закрытия. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы демонстрируют восстановление, прибавляя в пределах 0,2%.

Сложившиеся обстоятельства способствуют позитивной динамике в российских акциях на начале торгов, считает аналитик. Индекс МосБиржи имеет шансы закрепиться выше 2320 пунктов.

"Ближе ко второй половине торгов возможна активизация покупок на рынке энергоносителей, что позволит нефти марки Brent закрепиться выше 65 долларов", - говорит Богдан Зварич.

Событиями, которые повлияют на сегодняшний ход торгов, станут данные от Американского института нефти с оценкой запасов углеводородов в Штатах и данные по индексу потребительских цен в США.