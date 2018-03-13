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13.03.2018 19:32
Рубрика: В мире

Лавров: РФ выступает за снижение напряженности на Корейском полуострове

Текст: Юрий Когалов

Российская сторона последовательно выступает за снижение напряженности и за переход от конфронтационной риторики к конкретным путям поиска общеприемлемых путей урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе переговоров со спецпредставителем президента Республики Корея Чон Ый Ёном.

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"Россия последовательно выступает за снижение напряженности, переход от конфронтационной риторики к конкретным путям поиска общеприемлемых путей урегулирования. В этой связи для нас будут весьма и весьма ценными ваши впечатления, оценки ситуации", - отметил Лавров.

По его словам, усилия, которые сейчас предпринимаются по преодолению кризиса на Корейском полуострове, находятся в центре внимания мировой общественности.

"Мы очень ценим личную вовлеченность президента Мун Чжэ Ина в продвижение мира на Корейском полуострове и в нашем двустороннем партнерстве", - подчеркнул министр, добавив, что в Москве приветствуют стремление Южной Кореи сформировать широкий фронт участников процесса урегулирования ситуации на полуострове.

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Лавров также поздравил Чон Ый Ёна с успешным проведением Олимпийских игр. По завершению соревнований представители высокопоставленной делегации КНДР и чиновники высокого ранга из министерства по делам национального объединения и МИД Южной Кореи провели закрытые переговоры. После этого Северная Корея заявила, что готова начать переговоры с США, но без каких-либо предварительных условий со стороны Вашингтона.

Ориентировочная дата встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына - май этого года.

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