Лидеры США и Канады обсудили пошлины на сталь и алюминий

Президент США и премьер-министр Канады по телефону обсудили новые пошлины на сталь и алюминий, о которых Дональд Трамп объявил на прошлой неделе. Джастин Трюдо поблагодарил коллегу за решение не вводить повышенные таможенные ставки на продукцию из Страны кленового листа.

В ходе беседы лидеры двух стран также затронули тему переговоров по изменению условий Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА).

Трамп заявил, что нужно поскорее с этим закончить, чтобы обеспечить работоспособность обрабатывающей промышленности в США и Северной Америке, а также для защиты экономической и национальной безопасности Соединенных Штатов.

ТАСС напоминает, что 8 марта глава Белого дома повысил таможенные пошлины на поставляемые в США сталь и алюминий.