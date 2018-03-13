Отношения России и Запада обещают в очередной раз пробить дно. Политическая волна вокруг покушения в Великобритании на бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля перерастает в требования бойкота Москвы как ответственного члена международного сообщества. Даже трудно сказать, какое из двух объяснений инцидента, официально объявленных Терезой Мэй, - злая воля Кремля или утрата контроля над нервно-паралитическими арсеналами (других вариантов не предусматривается), хуже с точки зрения гипотетических последствий. Выбор предлагается сделать из дихотомии - преступное государство-террорист или бесконтрольная клоака, напичканная смертоносной дрянью.

Впрочем, официальный Лондон с версией уже определился. Происхождение газа, "кредитная история" России как страны, организующей покушения, "за которыми стоит государство", а также "наша оценка", что беглые сотрудники спецслужб являются для Кремля "законными целями", позволяют правительству Великобритании "с высокой степенью уверенности утверждать", что нападение является актом агрессии Москвы.

Если взяться всерьез полемизировать с приведенными аргументами, то каждый легко оспорить. То, что отравляющие вещества гуляют по миру, ни для кого не секрет. Ссылки на российскую "практику", что называется, "оценочные суждения". Сами по себе обстоятельства покушения, исходя из версии о причастности российских властей, должны свидетельствовать о том, что Россией управляют либо злобные маньяки, либо недееспособные идиоты, либо действительно беспомощные люди, полностью утратившие контроль за происходящим. Устраивать подобное заведомо демонстративное шоу на весь мир, наследив повсюду, задев максимальное количество посторонних, в точности накануне российских выборов и незадолго до чемпионата мира по футболу - это точно соответствует популярному интернет-мему "слабоумие и отвага".

Газета "Гардиан", предваряя заявления Терезы Мэй, призвала ударить по русской "аристократии", которая заселила Лондон

Между тем образ России и ее президента, который циркулирует на Западе, явно иной - за всеми действиями якобы стоит холодный расчет, тщательно подготовленный план, долгосрочная стратегия. Живущие в России, правда, в столь лестный портрет нашей действительности едва ли поверят, но если уж ее рисовать, то стоит быть последовательным.

При желании всякий человек, владеющий логическим мышлением, может выстроить цепочку аргументов, почему именно такая провокация была бы нужна противникам России именно сейчас именно в такой скандальной форме на фоне разгорающейся холодной войны, перед выборами, чемпионатом и прочее. Но что толку? Зеркала, в которые смотрятся разные части планеты, давно уже несовместимы. Противоречия и нестыковки, которые можно найти в истории Скрипаля, как и в ряде других сюжетов, связанных со злокозненной Россией, никакого значения не имеют. Картина уже есть, и дальше вопрос, как далеко идти, используя эту картину.

Судя по тону заявления премьер-министра, меры должны быть жесткими, символические жесты будут выглядеть как акты бессилия. Нынешнее консервативное правительство, которое сражается с последствиями референдума по выходу из ЕС, и так считается чуть ли не самым слабым в истории страны, так что в данном случае Мэй обязана проявить максимум решительности. Политико-дипломатические меры наподобие высылки дипломатов, замораживания связей и прочих обычных шагов одна часть вопроса. Бойкот чемпионата мира по футболу на фоне предъявленных обвинений тоже не выглядит пустой угрозой, хотя тут развилка - отказ в официальном представительстве, неявка команды или способность организовать массовый неприезд союзников. Это, впрочем, тоже уже проходили.

Если до сих пор (с 2012 года) "национализацию элиты" у нас пытались организовать изнутри, сегодня этот процесс, похоже, запущен извне

Более интересно другое. Газета "Гардиан", предваряя заявления Терезы Мэй, призвала ударить по русской "аристократии", которая заселила Лондон. Главное послание этой статьи: "В России невозможно разбогатеть, если вы не дружите с Путиным - первое и второе практически всегда связаны... Правительство Мэй... может проверить на практике возможности нового закона об ордерах на имущество невыясненного происхождения. Как сказал вчера один член парламента, "нам нужно быть жесткими с этими аристократами, и нам нужно выкинуть их детей".

Иными словами, Великобритания может взять на вооружение подход, уже опробованный администрацией Трампа в "кремлевском досье", куда попросту "коврово" включены все российские миллиардеры из списка "Форбс": дело не в близости к Путину, а в российском происхождении капиталов. Все они там, мол, одним миром мазаны.

Если это случится, то будет означать очередное потрясение основ мира, который возник после предыдущей холодной войны. В нем у денег не было гражданства - они работали на необъятное либеральное сообщество. Важным элементом этого сообщества был как раз Лондон - центр притяжения, своего рода столица российской и постсоветской космополитической элиты. Но теперь космополитизм выходит из моды, да и как совместить мир без экономических границ с холодной войной, с одной стороны, и принципом "Америка (а значит и все остальные) прежде всего", с другой. И если до сих пор (с 2012 года) "национализацию элиты" у нас пытались организовать изнутри, сегодня этот процесс, похоже, запущен извне.