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Рубрика: Культура

Ваш маршрут построен

Один из лучших на сегодня спектаклей "Золотой маски" зрители смотрят с завязанными глазами
Текст: Ирина Корнеева
Российская газета - Федеральный выпуск №7515 (52)
Бойтесь своих желаний: они обычно материализуются. К середине сезона в театрах всегда начинаешь мечтать смотреть спектакли лежа и с закрытыми глазами. Режиссер Степан Пектеев в рамках проекта "Маршрут старухи" на "Золотой маске плюс" предоставил такую возможность.
"Маршрут N 2" по "Старухе" Хармса перерастает в тактильное и очень близкое знакомство с гением абсурда. Фото: Влад Буленков "Маршрут N 2" по "Старухе" Хармса перерастает в тактильное и очень близкое знакомство с гением абсурда. Фото: Влад Буленков
"Маршрут N 2" по "Старухе" Хармса перерастает в тактильное и очень близкое знакомство с гением абсурда. Фото: Влад Буленков

Сначала вам отключат зрение, потом слух. Никакого насилия над личностью: вам просто завяжут глаза, возьмут за руки, потом на руки, нальют водки, посыпят песком с Марсового поля, продуют сквозняками из питерских дворов-колодцев, оросят невским дождем и... предложат вареной колбасы. Нет, кормить и поить там никого не будут. Но распробовать Хармса и его строки на звук, запах и вкус - предложат. Аттракцион ощущений и чувств превратит сенситивный перформанс "Маршрут N 2" по повести "Старуха" Хармса в тактильное и очень близкое знакомство с гением абсурда: завязанные глаза станут катализатором новых ощущений. Как и обещают авторы, одна часть действа пройдет в пустоте, другая - в темноте, и третья - в тишине, наедине с Хармсом и мыслями о нем.

Морок, выпадение из времени... Хармс воспринимал мир иначе, не так, как привыкли мы

В спектакле три части: лекция, перформанс, прогулка... Лекция в старейшей петербургской немецкой школе Петришуле будет прочитана тремя лекторами: двенадцатилетним мальчиком (на момент Октябрьской революции Хармс достиг именно такого возраста), молодым мужчиной и мужчиной почтенных лет, до которых Хармс не дожил. Из текста "Старухи" в заброшенной чаше бассейна в катакомбах Петрикирхе на Невском проспекте в полной темноте сделают звуковую инсталляцию. Потом в час пик по улицам вас проведут в абсолютной тишине: путеводителем станут дневниковые записи писателя. И очень может быть, что какое-то время спустя вы будете воспринимать город только таким, каким его видел Хармс: документальная прогулка кого угодно заставит усомниться в реальности и полностью дезориентироваться в пространстве и настоящем времени.

Что с вами будут делать дальше - никто не расскажет, чтобы не пропал эффект неожиданности.

Придумал это путешествие в мир Хармса молодой петербургский режиссер Степан Пектеев. "Хармс воспринимал мир иначе, не так, как привыкли мы, - пояснял он. - Когда мы начинали делать спектакль, главный вопрос, который перед нами стоял: как передать ощущения героя? Текст "Старухи" описывает некий опыт томления и морока, бесцельного перемещения в пространстве, выпадения из времени и умирания...".

Фото: Виктор Дмитриев, Мария Нестратова
На "Золотой маске" показали спектакль про оцифровку сознания

Эксперименты над восприятием реальности - можно сказать, его специализация. (Речь сейчас не о Хармсе - о Степане Пектееве.) В Петербурге на своих спектаклях он устраивал настоящие погони с уличными приключениями: актеры бежали по городу за старинным трамваем 37-го года, в котором ехали все зрители, и стуча в окна с проклятьями, играли свои роли на бегу... Из детского утренника "Муха-Цокотуха" он сотворял в садовых беседках настоящие праздники уходящего лета - со вкусом мятного чая и ароматом опавших яблок. В спектакле Midea на материале античных и современных текстов он приглашал прийти сжечь в себе Медею...

Столь необычному театральному языку он учился десять лет. Сначала три года на театроведческом факультете СПбГАТИ - Петербургской государственной академии театрального искусства. Поступая все эти три года и, наконец, поступив, пять лет там же учился у Анатолия Праудина на режиссерском курсе, и еще два года затем - в Москве в магистратуре Центра имени Мейерхольда у Валерия Фокина и Андрея Могучего, получив от мастеров очень сильную прививку по специальности под названием "проектирование спектакля".

И педагоги были выдающиеся, и ученик оказался талантливым. Вот он, вслед за героями своих спектаклей, теперь идет по Литейному. Вот сворачивает на Невский, преследуя загадочную старушку с настенными часами без стрелок. Вот на углу Садовой он выпил пиво с Кирдоном Михайловичем, вот отправился в Лисий Нос... Если вы вдруг застанете его там, передайте ему привет от благодарных сновидений Хармса.

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