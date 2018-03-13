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13.03.2018 14:48
Рубрика: Власть

Матвиенко: Сенаторы 22 марта рассмотрят план выполнения Послания

Текст: Галина Мисливская

Сенаторы уже приступили к работе по исполнению поручений, изложенных в социально-экономическом блоке Послания президента Федеральному Собранию. Об этом рассказала в интервью телеканалу "Россия 24" председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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"Подготовили свои предложения комитеты, 22 марта у нас состоится научно-экспертный совет, где свое мнение и предложения выскажут эксперты, специалисты, ученые, представители делового сообщества, институтов гражданского общества", - сообщила она.

Все предложения будут обобщены и готовый план будет вынесен на Совет верхней палаты для окончательного утверждения. Затем начнется его активная реализация. "Нужно как можно быстрее подготовить качественные законодательные документы для обеспечения реализации этой очень мощной социальной программы, изложенной в Послании президента", - подчеркнула Валентина Матвиенко.

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