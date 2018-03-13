Медведев: Будущее транзита газа через Украину - вопрос целесообразности

Будущее транзита российского газа в Европу через территорию Украины - вопрос экономической целесообразности, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Решение "Газпрома" через суд разорвать действующие контракты с "Нафтогазом Украины" он считает нормальным правовым путем, а комментарии должностных лиц США и Евросоюза по поводу взаимодействия компаний - неуместными.

Очередной виток газового противостояния с Украиной председатель правительства обсудил с главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Как известно, разбирательство в Стокгольмском арбитражном суде завершилось решением, по которому российская компания на основании договора о транзите и с учетом встречного долга по договору о поставках газа должна возместить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов. В "Газпроме" это сочли нарушением баланса интересов. Да еще, подчеркнул Миллер, "Нафтогаз Украины" сразу сделал заявление, что на основании решения арбитража взыщет штрафы в 2018-2019 годах.

- Конечно же, в таких условиях для нас эти контракты становятся экономически неэффективными, нецелесообразными с экономической точки зрения. "Газпром" принял решение о начале процедуры расторжения контрактов в судебном порядке через Стокгольмский арбитраж, - рассказал он.

Процедура эта небыстрая и может занять полтора-два года. Одновременно "Газпром" подал апелляцию на решение по контракту о поставке газа Украине, а до конца марта будет оформлена апелляция по контракту на транзит. "Мы, без сомнения, рассчитываем на то, что в рамках новых разбирательств Стокгольмский арбитраж исправит дисбаланс интересов с НАК", - подчеркнул Алексей Миллер.

- Все договоры имеют свойство, как говорят юристы, изменяться, возникать, в конечном счете они заканчивают свое действие или расторгаются в установленном порядке, - прокомментировал Дмитрий Медведев такой шаг компании. - В данном случае это судебный порядок. Это нормальный правовой путь прекращения договорных отношений.

Особый акцент был сделан на том, что это спор двух хозяйствующих субъектов, и сторонние, особенно политизированные, комментарии являются исключительно попытками влияния на ситуацию. "Я имею в виду и отдельные комментарии, которые допускают должностные лица из Европейского Союза и даже, что совсем парадоксально, из Госдепартамента США, - пояснил премьер-министр. - Ни ЕС, ни тем более какие-то иные министерства иностранных дел к двусторонним отношениям между "Газпромом" и его украинским контрагентам отношения не имеют, и эти отношения нужно урегулировать в существующем правовом поле".

Опасения европейских стран отчасти понять можно. Наученные горьким опытом, они прекрасно знают, что украинский транзитный маршрут далеко не гарантирует стабильные поставки газа. Миллер уверен, что в настоящее время никаких проблем с транзитом быть не должно. При одном условии. "Если, конечно же, не будет несанкционированного отбора со стороны НАК "Нафтогаз Украины", - сделал он важную оговорку.

А вот о том, как в будущем организовать поставки газа в Европу, Миллер предложил хорошо задуматься. В "Газпроме" прогнозируют повышение спроса на российский трубопроводный газ. В феврале - пусть и на пике морозов - был установлен исторический рекорд поставок газа на европейский рынок - 17,4 миллиарда кубометров газа. А 2 марта зафиксирован суточный рекорд - 714,3 миллиона кубометров.

Летом потребности Европы в газе тоже будут более высокие, чем обычно. Подземные хранилища заполнены сейчас всего на четверть, в некоторых странах уровень 10 процентов, а это - критический показатель. "Это значит, что в предстоящий период закачки летом спрос на российский газ будет также высоким", - отметил глава "Газпрома".

- И, конечно, в условиях, когда добыча газа в самом Европейском Союзе снижается, когда растет спрос на российский газ - мы видим, что растет спрос не пиковый, - еще большую актуальность приобретают новые экспортные газотранспортные проекты поставки нашего российского газа на зарубежные рынки, - констатировал он. - Это и "Турецкий поток", и "Северный поток-2".

Дмитрий Медведев согласился: "Действительно, когда динамика потребления российского газа показывает, что это весьма востребованный продукт на европейском рынке, причем объемы его потребления растут, это делает весьма актуальной задачу оптимизации поставок этого газа на европейский рынок, включая те, о которых вы сказали".

Найдется ли в этой логистической схеме место для украинской газотранспортной системы, зависит только от Киева. "Тут уже украинская сторона должна доказывать экономическую эффективность и целесообразность продолжения транзита газа через территорию Украины, - заявил Алексей Миллер, - и мы готовы выслушать и рассмотреть такое предложение, если вдруг такие предложения будут".

- Естественно, никаких вариантов закрывать не надо. Это просто вопрос выгодности, эффективности контракта, - поддержал премьер такую позицию.