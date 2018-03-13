Метрополитен-опера в Нью-Йорке уволила дирижера из-за домогательств

Метрополитен-опера в Нью-Йорке уволила дирижера Джеймса Ливайна после обвинений в сексуальных домогательствах. Расследование, проведенное внешним советом, длилось в течение трех месяцев. Оно показало, что Ливайн был замешан в домогательствах до и во время работы в опере. Его жертвами стали начинающие артисты.

Пострадавший мужчина заявляет, что Ливайн домогался до него, когда он был еще подростком 30 лет назад. Дирижер обвинения отрицает, передает РИА Новости.

Ливайн, которому 74 года, - один из самых известных дирижеров в США, он являлся музыкальным директором Метрополитен с 1976 года.