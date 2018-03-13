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13.03.2018 12:29
Рубрика: В мире

МИД Турции выразил протест послу ФРГ в Анкаре из-за сожженных мечетей

Текст: Станислав Хамдохов

Посол Германии в Анкаре Мартин Эрдманн накануне был вызван в МИД Турции, где ему вручили ноту протеста.

Поводом для приглашения дипломата в турецкое внешнеполитическое ведомство стали недавние события в ФРГ. Так в минувшую пятницу в городе Лауффен-ам-Неккар в земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии неизвестные подожгли мечеть. А в ночь на 11 марта в районе Райниккендорф на севере Берлина был осуществлен поджог здания мечети и турецкого культурного центра.

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В полиции ФРГ считают, что мотив преступления мог быть политическим, поскольку организация "Турецко-исламского союза за религиозные связи", к которой относится сгоревший культурный центр, связана с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и имеет около 900 отделений на территории Германии. В Анкаре убеждены, что за нападениями стоят сторонники запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

"Мы наблюдаем, как в ФРГ исламофобы и члены РПК нападают на мечети, на наших граждан. Мы очень обеспокоены этим. Сегодня посол ФРГ в Анкаре был вызван в МИД Турции, где ему была передана нота и сделаны необходимые предупреждения", - заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

Он призвал правительство ФРГ принять меры для защиты турецких граждан, проживающих в стране.

"Мы говорим немецкому правительству, что поймать и наказать этих зачинщиков - их долг. И хотя нам отвечают, что меры принимаются, мы видим, что это не так", - отметил политик, слова которого цитирует РИА Новости.

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