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13.03.2018 13:08
Рубрика: Экономика

Минфин озвучил главную задачу по бюджету на 2019 год

Текст: Сергей Куликов
Зависимость бюджета РФ от цен на нефть будет снижаться. При этом, как заявил глава Минфина Антон Силуанов, равновесная цена нефти для сбалансированности федерального бюджета должна сократиться.
Профицит бюджета в январе-феврале составил 226,5 млрд рублей

"Если у нас в 2013 году равновесная цена для платежного баланса, чтобы не тратить резервы или не обесценивать курс рубля, составляла около 100 долларов за баррель нефти, то в 2017 году это было уже 40 долларов за баррель, - цитирует ТАСС выступление министра перед студентами Томского госуниверситета. - Сейчас имеем равновесную цену около 60 долларов за баррель, и себе ставим задачу к 2019 году достичь сбалансированности бюджета на первичном уровне в размере 40 долларов за баррель".

Напомним, что накануне глава Минфина заявлял о том, что зависимость курса рубля от мировых цен на нефть сократилась. "При продолжении нашей политики все дальше так и будет сохраняться", - пояснил он.

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