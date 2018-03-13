Минфин озвучил главную задачу по бюджету на 2019 год

Зависимость бюджета РФ от цен на нефть будет снижаться. При этом, как заявил глава Минфина Антон Силуанов, равновесная цена нефти для сбалансированности федерального бюджета должна сократиться.

"Если у нас в 2013 году равновесная цена для платежного баланса, чтобы не тратить резервы или не обесценивать курс рубля, составляла около 100 долларов за баррель нефти, то в 2017 году это было уже 40 долларов за баррель, - цитирует ТАСС выступление министра перед студентами Томского госуниверситета. - Сейчас имеем равновесную цену около 60 долларов за баррель, и себе ставим задачу к 2019 году достичь сбалансированности бюджета на первичном уровне в размере 40 долларов за баррель".

Напомним, что накануне глава Минфина заявлял о том, что зависимость курса рубля от мировых цен на нефть сократилась. "При продолжении нашей политики все дальше так и будет сохраняться", - пояснил он.