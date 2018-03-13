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Рубрика: В мире

Министр обороны США срочно прилетел в Афганистан

Текст: Александр Саможнев

Министр обороны США Джеймс Мэттис прибыл  с неожиданным визитом в Кабул. Поездка до конца держалась в секрете по соображениям безопасности. В программе визита министра встречи с главнокомандующим силами США и НАТО в Афганистане генералом Джоном Николсоном, а также  с афганским президентом Ашрафом Гани. Об этом сообщает Wall Street Journal.

По данным издания, Мэттис планирует информировать афганское руководство о новой стратегии США в регионе, в частности о намерении президентаСША Дональда Трампа усилить американское военное присутствие. Как сообщалось ранее, Пентагон намерен увеличить группировку в Афганистане с 8400 до 15 тысяч военнослужащих. Также ожидается прибытие в Афганистан 26 тысяч бойцов-контрактников и 6 тысяч военных инструкторов: они должны помочь афганской армии отразить весеннее наступление движения Талибан.

Фото: Depositphotos
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Между тем, в Кабуле сращу после приземления Мэттис заявил,  что США приняли к сведению сигналы от некоторых группировок талибов о готовности к переговорам с афганским правительством. Поэтому министр хочет   ознакомиться  с реальным положением дел в стране. Кроме того, шеф Пентагона хочет уделить внимание координации действий с Пакистаном в приграничных с Афганистаном регионах, контролируемых преимущественно талибами. В целом они контролируют около 15%  территории страны.  

Напомним, после прихода Трампа к власти, военное командование США отменило все ранее существовавшие ограничения для действий американских подразделений в Афганистане. Речь теперь идет не только об оказании помощи афганским военным при опасных ситуациях, но и самостоятельных операциях против радикалов. "Американцы стремятся добиться победы в Афганистане. Однако речь идет не о военной  победе, а о создании условий для политического  примирения в стране",  - отметил Мэттис.  Со своей стороны,  движение Талибан отвергает прямые переговоры с афганским правительством, которое пользуется поддержкой западных стран.

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