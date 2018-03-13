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13.03.2018 15:53
Рубрика: Экономика

Минтранс: Документы о полетах в Египет подпишут до апреля

Текст: Сергей Куликов

Все соглашения и необходимые документы для возобновления авиасообщения между Москвой и Каиром авиакомпании "Аэрофлот" и EgypAir будут подписаны в ближайшее время. Об этом сообщил глава минтранса Максим Соколов.

Фото: depositphotos.com
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"Теоретически мы были готовы к возобновлению авиасообщения еще к концу февраля, но, поскольку компаниям нужно было время для подписания соглашений, и, соответственно, раскрутки продажи билетов, то они взяли определенную паузу, - цитирует ТАСС министра. - Надеюсь, она не затянется, и авиасообщение реально будет открыто". После этого, по его словам, Росавиация выдаст техническое разрешение.
Затем Россия и Египет смогут приступить к решению других вопросов, в том числе - к открытию чартерного авиасообщения на египетские курорты.

Напомним, что авиасообщение между Россией и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после крушения над Синайским полуостровом самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. В результате теракта погибли 217 туристов и семь членов экипажа. Для возобновления авиасообщения Россия потребовала от Египта усиления мер авиационной безопасности.

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