Мужчина нашел идеальный способ разыграть свою дочь

13.03.2018, 14:22 Текст: Анна Баранова

Пользователь с никнеймом olclops опубликовал ролик, в котором показал, как разыграл свою тринадцатилетнюю дочь. Трогательное видео впечатлило соцсети.

"Моя тринадцатилетняя дочь узнала, что в средней школе изобразительного искусства ее мечты есть критерий отбора, о котором она не подозревала", - подписал видео автор.

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Мужчина дал своей дочери Вивиан поддельное письмо, в котором сказано, что ее не примут в школу искусств из-за недобросовестной игры в Mario Kart. В подставном послании отец от имени школы поблагодарил девочку за заявку, отметил хорошее портфолио, но подчеркнул, что нечестное поведение в игре не позволяет ей пройти отбор.

"Вы можете вновь подать документы в школу, когда научитесь вести себя как честный человек", - сказано в финале письма.

Вивиан явно расстроилась из-за неудачи, но потом родители дали ей настоящее письмо. Семья радостно поздравила девушку с поступлением.

"Я горжусь тобой", - отметил отец семьи. 

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