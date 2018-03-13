Мужчина нашел идеальный способ разыграть свою дочь

Пользователь с никнеймом olclops опубликовал ролик, в котором показал, как разыграл свою тринадцатилетнюю дочь. Трогательное видео впечатлило соцсети.

"Моя тринадцатилетняя дочь узнала, что в средней школе изобразительного искусства ее мечты есть критерий отбора, о котором она не подозревала", - подписал видео автор.

Мужчина дал своей дочери Вивиан поддельное письмо, в котором сказано, что ее не примут в школу искусств из-за недобросовестной игры в Mario Kart. В подставном послании отец от имени школы поблагодарил девочку за заявку, отметил хорошее портфолио, но подчеркнул, что нечестное поведение в игре не позволяет ей пройти отбор.

"Вы можете вновь подать документы в школу, когда научитесь вести себя как честный человек", - сказано в финале письма.

Вивиан явно расстроилась из-за неудачи, но потом родители дали ей настоящее письмо. Семья радостно поздравила девушку с поступлением.

"Я горжусь тобой", - отметил отец семьи.